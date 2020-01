Missbrauch von Minderjährigen: Neun Geistliche unter Verdacht

Ermittlungen in der Toskana

Prato – In Prato in der Toskana hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen neun Geistliche wegen sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen in die Wege geleitet, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa.

Die Geistlichen gehörten einer Gemeinschaft von Gläubigen an – den sogenannten Jüngern der Verkündigung -, die mittlerweile nicht mehr existiert. Die Vereinigung war vom Vatikan abgeschafft worden.

Mutmaßliche Opfer sind zwei Brüder, die damals noch minderjährig waren und die von den Eltern in die Obhut der Vereinigung gegeben worden waren.

Die Untersuchung vonseiten der Staatsanwaltschaft ist aufgrund der Aussage der Brüder ins Rollen gekommen.

Der Bischof von Prato hat bereits im letzten Dezember Anzeige bei der Staatsanwaltschaft gegen die ehemalige Gemeinschaft erstattet.

Zum Tatzeitpunkt sollen die Brüder nicht einmal 14 Jahre alt gewesen sein. Die Vorfälle sollen sich zwischen 2008 und 2012 ereignet haben. Einer der beiden Brüder beklagt, damals Opfer von sexuellen und psychologischen Übergriffen geworden zu sein.