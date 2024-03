Mit 104 Jahren Ärger mit der Polizei

Bondeno – Giuseppina Molinari aus Bondeno in der Provinz Ferrara hat am Mittwoch ihren 104. Geburtstag gefeiert. Die rüstige Dame mit der guten Laune hat jedoch nicht nur wegen ihres Alters Schlagzeilen gemacht. Kurz vor ihrem Ehrentag wurde sie um 1.00 Uhr nachts von der Polizei beim Fahren ohne gültigen Führerschein erwischt. Ihr einziger Wunsch zum Geburtstag: Sie möchte ihren Führerschein wieder zurück.

Doch das Problem besteht darin, dass ihre Fahrerlaubnis seit 2022 abgelaufen war, da sie die vorgeschriebene medizinische Untersuchung für Autofahrer ab 80 Jahren in Italien nicht absolviert hatte. Zusätzlich war die Versicherung ihres Fiat Panda nicht mehr gültig. Die Carabinieri beschlagnahmten das Auto, erstatteten Anzeige und brachten die Dame dann nach Hause. In der Folge stieg sie auf ihr Fahrrad um. 20 Minuten muss sie nun in die Pedale treten, um in den Ort zu kommen. Das würde der Gesundheit guttun, so die rüstige 104-Jährige.

Doch dabei soll es nicht bleiben: Trotz des Ärgers hat Giuseppina Molinari bereits Pläne. Sie beabsichtigt, den Eignungstest für den Führerschein nachzuholen, da sie ihre Mobilität benötigt, um Freunde in der Stadt zu besuchen.

In Italien müssen Autofahrer – anders als etwa in Deutschland – ab dem 70. Lebensjahr alle drei Jahre und ab dem 80. Geburtstag alle zwei Jahre eine ärztliche Bescheinigung zur Fahrtauglichkeit vorlegen.