Mit Grünem Pass, aber ohne Impfung

GREEN PASS, MENO DI UN MESE PER CHIARIRE I DUBBILettori ottici ai tornelli o piattaforma informatica. A meno di un mese dall'entrata in vigore dell'obbligo di green pass per i lavoratori, si delineano le modalità dei controlli. Ma restano ancora punti da chiarire, soprattutto per gli autonomi e le piccole imprese.Jacopo Cecconi per il Tg3 delle 12 del 18 settembre 2021

