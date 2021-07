Mit Turnschuhen und kurzen Hosen auf 4.000 Metern unterwegs

Aostatal – Der italienische Bergrettungsdienst CNSAS lanciert einen Appell an alle Alpinisten, ihre Ausflüge und Touren nur mit geeigneter Ausrüstung in Angriff zu nehmen.

Am heutigen Freitag wurde nämlich am Breithorn im Aosta-Tal auf etwa 4.000 Metern Höhe ein Mann angetroffen, der mit kurzen Hosen, Kapuzenpulli und Turnschuhen in dem schneebedeckten steilen Gelände unterwegs war. Das sollte nicht passieren, geschieht aber immer wieder, meint die Bergrettung in einem entsprechenden Beitrag auf Facebook.

Der Berg sei kein Stadtpark oder Strand. Man müsse ihm den nötigen Respekt entgegenbringen und das fange mit guter Ausrüstung und Vorsicht an. Nur so könnten Bergtragödien und Unfälle vermieden werden.

Facebook/CNSAS