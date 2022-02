Mord an Agitu Ideo Gudeta: Täter zu 20 Jahren Haft verurteilt

Bozen – Der 33-jährige Suleiman Adams aus Ghana ist zu 20 Jahren Haft verurteilt worden, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa. Er hatte am 29. Dezember die Ziegenhirtin Agitu Ideo Gudeta in der in der Fraktion Gereut im Fersental in Südtirols Nachbarprovinz getötet.

Der Mann wurde im Rahmen eines verkürzten Verfahrens verurteilt. Der Richter am Landesgericht in Trient verhängte eine Haftstrafe von 15 Jahren und acht Monaten wegen vorsätzlicher Tötung. Vier Jahre und vier Monate kamen wegen sexueller Gewalt hinzu.

Den Nebenklägern wurde jeweils ein Schadenersatz von 50.000 Euro zuerkannt. Die Staatsanwaltschaft hatte 19 Monate und vier Jahre Haft beantragt.

Der 33-Jährige hatte die Tat gestanden. Er war auf dem Hof der Hirtin angestellt.

Nach ihrer Flucht aus Äthiopien hatte Agitu Gudeta Ideo im Fersental eine neue Heimat gefunden. Die überaus fleißige Hirtin und Ziegenzüchterin, die als Beispiel einer gelungenen Integration gilt, hatte nach und nach einen florierenden Betrieb – „La Capra Felice“ – aufgebaut. Wegen ihres wirtschaftlichen Erfolges und weil sie mit zäher Leidenschaft für eine gerechtere Welt gekämpft hatte, hatte Agitu Gudeta Ideo zahlreiche Preise und Auszeichnungen erhalten. Sie vermarktete ihre vielen Qualitätsprodukte in ihrem eigenen Hofladen, in einem Geschäft in Trient und in Bozen.