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Narvaez holte Etappensieg und dachte an gestürzte Teamkollegen

Narvaez gewinnt vierte Giro-Etappe

Dienstag, 12. Mai 2026 | 17:58 Uhr
Narvaez holte Etappensieg und dachte an gestürzte Teamkollegen
APA/APA/AFP/LUCA BETTINI
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Von: apa

Jhonatan Narvaez hat am Dienstag die vierte Etappe des 109. Giro d’Italia von Catanzaro über 138 km nach Cosenza im Zielsprint gewonnen. Der UAE-Profi siegte nach 3:08:46 Stunden vor dem Venezolaner Orluis Aular (Movistar) und Giulio Ciccone (ITA/Lidl-Trek). Letzterer übernahm das Rosa Trikot nach der ersten Italien-Etappe dieser Rundfahrt vier Sekunden vor dem Schweizer Jan Christen (UAE). Topfavorit Jonas Vingegaard (Visma) liegt auf Gesamtrang elf (+10 Sek.).

“Es ist ein großer Sieg für mich nach drei Monaten Training”, sagte Narvaez, der im Jänner bei der Tour Down Under bei einem Sturz Frakturen an der Brustwirbelsäule erlitten hatte. Nicht zuletzt deshalb dachte er auch an seine Mannschaftskollegen. “Dieser Sieg ist auch für meine Teamkollegen, die auf der zweiten Etappe nach dem Sturz ausgeschieden sind”, meinte der 29-Jährige. Fast das gesamte UAE-Team war am Samstag in Abwesenheit von Topstar Tadej Pogacar bei einem Massensturz im Straßengraben gelandet. Marc Soler (Beckenbruch), Jay Vine (Ellbogenfraktur) und Mitfavorit Adam Yates (u.a. Gehirnerschütterung) konnten nicht weiterfahren.

Felix Gall landete unmittelbar hinter seinem Decathlon-Teamkollegen Gregor Mühlberger zeitgleich mit dem Sieger auf Rang 34, Tobias Bayer (Alpecin) riss als 122. allerdings 12:16 Minuten Rückstand auf. Gall ist mit zehn Sekunden Rückstand in der Gesamtwertung 23. “Etappe fünf wird wieder ein bisschen zum Aufpassen, im Finale ist auch Regen vorhergesagt. Das könnte der erste Tag für die Fluchtgruppe sein”, hatte der Osttiroler am Ruhetag prophezeit. Für ihn wird der erste Knackpunkt die Etappe sieben nach Blockhaus sein. “Auf die freue ich mich. Da wird es erste Indizien geben, wie fit ich bin und wie fit auch die Konkurrenz ist.”

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