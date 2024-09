Neapel: Urlauberin [30] von Blumentopf getroffen – schwer verletzt

Von: luk

Neapel – Eine 30-jährige Touristin aus Padua, Chiara J., kämpft in Neapel um ihr Leben, nachdem sie am Sonntag im belebten Spagnoli-Viertel von einem herabfallenden Blumentopf am Kopf getroffen wurde. Der tragische Vorfall ereignete sich gegen 16.00 Uhr, als Chiara mit ihrem Partner durch die engen Gassen des Viertels spazierte. Augenzeugen haben berichtet, dass die junge Frau plötzlich zu Boden stürzte. Zunächst ging man von einem einfachen Sturz auf dem unebenen Pflaster aus, doch eine Blutlache und Scherben eines Blumentopfes in der Nähe deuteten auf ein weit dramatischeres Szenario hin.

Der Blumentopf, der offenbar aus großer Höhe von einem Balkon eines alten Gebäudes gefallen war, traf Chiara mit voller Wucht. Sie erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht. Zunächst wurde sie ins nahe gelegene Krankenhaus Vecchio Pellegrini gebracht, doch aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen wurde sie in das besser ausgestattete Krankenhaus del Mare verlegt.

Dort wurde die junge Frau einer mehrstündigen neurochirurgischen Notoperation unterzogen, um ein durch den Aufprall entstandenes Hirnödem zu entfernen. Obwohl die Ärzte alles unternahmen, um das Leben der Patientin zu retten, ist ihr Zustand weiterhin äußerst kritisch. Die jüngsten Untersuchungen zur Hirnaktivität ergaben ein beunruhigendes Ergebnis, und die Ärzte bezeichnen ihre Lage als “sehr ernst”.

Die örtliche Polizei untersucht nun den Vorfall, der an der Kreuzung der Via Santa Teresella degli Spagnoli und Vico Storto di Sant’Anna di Palazzo geschah. Es wird derzeit von einem tragischen Unfall ausgegangen, doch die Ermittlungen stehen noch am Anfang. Chiaras Partner, der sichtlich unter Schock steht, konnte bisher keine weiteren Details zum Geschehen liefern.

Chiara und ihr Partner befanden sich gerade auf ihrem Rückweg zum Flughafen, als sie beschlossen, noch einen letzten Spaziergang durch die historischen Straßen Neapels zu unternehmen. Dieser spontane Entschluss endete in einem unvorstellbaren Unglück.

Die Polizei und die Staatsanwaltschaft von Neapel haben ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, um die genauen Umstände des Vorfalls zu klären.