Nervenkitzel zwischen Schnee und Lava – VIDEO

Skifahren am feuerspeienden Ätna

Von: luk

Catania – Der Ätna, Europas aktivster Vulkan, hat sich wieder eindrucksvoll zu Wort gemeldet – doch anstatt das Spektakel aus sicherer Entfernung zu bestaunen, wagten sich einige Skibegeisterte direkt an den brodelnden Berg. Mit fast 300 Kratern und einer Höhe von 3.400 Metern ist der Ätna nicht nur eine Naturgewalt, sondern auch eines der südlichsten Skigebiete Europas. Und so wurden Tourenski angeschnallt, Steigfelle aufgezogen – und der Feuerberg bezwungen.

Zwei Tage nach Beginn der Eruption am vergangenen Dienstag machten sich wagemutige Freizeitsportler auf den Weg, um die schneebedeckten Hänge des Vulkans zu erklimmen – mit glühenden Lavazungen als Kulisse. Anschließend rauschten sie mit ihren Skiern talwärts, während hinter ihnen Rauch und Asche in den Himmel stiegen. Die surrealen Bilder verbreiteten sich rasch in den sozialen Medien und sorgten für Staunen und ungläubiges Kopfschütteln gleichermaßen.

Trotz der verstärkten Aktivität geben Experten Entwarnung: „Es gibt keine Anzeichen für eine unmittelbar bevorstehende Katastrophe“, zitiert die Zeitung Notizie Wissenschaftler, die die Situation genau im Blick behalten.

Die Behörden überwachen den Ätna rund um die Uhr, um die Sicherheit von Einheimischen und Touristen zu gewährleisten. Eine Evakuierung ist bislang nicht angeordnet, dennoch wird zur Vorsicht geraten – vor allem wegen der dichten Aschewolken, die der Vulkan in die Luft schleudert.

Für die Anwohner sind diese Ablagerungen mittlerweile das größere Problem als die Lava selbst. „Das ist wirklich das Nervigste“, erklärte eine Sizilianerin gegenüber Le Parisien. „Unser Hund war komplett grau, und wir haben stundenlang gebraucht, um ihn zu säubern.“ Auch Hausbesitzer müssen regelmäßig ihre Dächer und Gärten von der feinen Vulkanasche befreien.

Die letzte große Eruption des Ätna liegt etwa sechs Monate zurück und führte zur vorübergehenden Schließung des Flughafens von Catania.