Neue Spur zum Seilbahnunglück?

Stresa – Auf Hochtouren laufen die Ermittlungen zum tragischen Seilbahnunglück am Lago Maggiore. Vor allem der Umstand, dass die Bremsen nach dem Riss des Zugseils nicht aktiviert wurden, beschäftigt die Ermittler. Bei dem Absturz einer Gondel sind am Pfingstmontag 14 Menschen ums Leben gekommen. Ein fünfjähriger Bub hat wie durch ein Wunder überlebt. Mittlerweile befindet er sich außer Lebensgefahr. Was seinen Zustand angeht, zeigen sich die Ärzte optimistisch.

Bekanntermaßen ist das Sterzinger Seilbahnunternehmen Leitner für die Sicherheit der Seilbahn zuständig. Das Unternehmen hat die Seilbahn zwar nicht gebaut, führt aber die regelmäßigen Wartungsarbeiten durch. Die täglichen Checks der Anlage werden vom Betreiber durchgeführt. Firmenchef Anton Seeber hat eine Liste der Wartungsarbeiten der vergangenen Monate vorgelegt. Dort scheint auch auf, dass Leitner erst vor drei Wochen die Bremsen der Seilbahn kontrolliert hat. Sie funktionierten zu diesem Zeitpunkt noch ordnungsgemäß.

Italienischen Medienberichten zufolge könnte es für das Versagen der Bremsen nach dem Riss des Zugseiles auch einen anderen Grund geben. Offenbar hat es am Tag vor dem Unglück ein Problem bei der Seilbahn gegeben. Sie stand für etwa 30 Minuten still. Möglicherweise wurde dabei ein Gerät verwendet, das die Bremsen außer Kraft setzt. Diese Metallgabel könnte womöglich nach der Inbetriebnahme vergessen worden sein. Sie wird ausschließlich bei leeren Kabinen verwendet, um eine Testfahrt durchzuführen. So verliert der Betreiber keine Zeit, falls die Bremse blockiert – etwa wegen eines Stromausfalls. In diesem Fall würde die Gondel dennoch in die Talstation fahren können.

Sobald die Bahn aber wieder für Fahrgäste freigegeben wird, muss diese Metallgabel wieder entfernt werden, sodass die Notbremse auf alle Fälle funktioniert.

Ob diese Metallgabel am Samstag zum Einsatz kam, ist derzeit noch nicht gesichert. Es handelt sich um Spekulationen, die aufgrund von Zeugenaussagen und ersten Untersuchungen gemacht wurden. Die Ermittlungen scheinen sich aber genau um das Versagen der Bremse zu konzentrieren.