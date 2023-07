Neuer strenger Benimmkodex am Gardasee – VIDEO

Riva del Garda – In Riva del Garda am Gardasee sorgen neue Benimmregeln am Strand und der Promenade für Aufsehen.

Mit saftigen Strafen für ausgelassene Strandaktivitäten will die Polizei nunmehr für Ruhe am Nordufer des Gardasees sorgen. Ballspielen oder Tanzen zu Sommerhits können am Strand ganz schön teuer werden. Eine spontanes Picknick mit Musik in einer größeren Gruppe ist damit nicht mehr möglich.

Die Strafen starten bei 50 Euro, können aber auch schon mal 600 Euro betragen. Kontrollstreifen gibt es jeden Tag, viele Strafen wurden aber noch nicht ausgestellt. Kontrolliert werden auch verstärkt Radfahrer, Personen, die Enten füttern und Hundehalter.

Die Urlauber am Strand nehmen die strengeren Regeln unterschiedlich auf. Manche finden das in Ordnung, anderen geht der Schritt zu weit.