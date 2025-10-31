Aktuelle Seite: Home > Italien > Nino de Angelo wandert nach Italien aus
"Irgendwie habe ich jetzt auch noch Bock, lange zu leben"

Nino de Angelo wandert nach Italien aus

Freitag, 31. Oktober 2025 | 09:11 Uhr
Nino de Angelo zieht es gen Süden
APA/APA/dpa/Rolf Vennenbernd
Von: APA/dpa

Schlagerstar Nino de Angelo (“Jenseits von Eden”) will im Jänner samt Freundin und Pferden vom Allgäu nach Italien auswandern. Seine neue Heimat: das sonnenverwöhnte Umbrien, wo er sich schon einen Reiterhof ausgesucht hat. “Wenn nicht jetzt, wann dann? Ich bin fast 62 Jahre alt und irgendwie habe ich jetzt auch noch Bock, lange zu leben”, sagte der 61-Jährige dem Portal Schlagerpuls. “Wir müssen nur noch unsere Koffer packen, die Tiere und dann geht”s los.”

Den Kauf des Anwesens will er in Kürze abwickeln, mit Hilfe seines Cousins, der Anwalt in Mailand ist, verriet de Angelo, dessen Eltern aus Italien stammen. Auch seine Insolvenz werde dann abgeschlossen sein. Dank seines Erfolgs sei inzwischen wieder mehr Geld da, als gebraucht werde. “Dann hat sich das auch erledigt, Gott sei Dank. Ich bin dann komplett schuldenfrei”, freute sich der 61-Jährige, der schon viele Krisen durchgemacht hat.

Auch privat ist der Sänger im Glück mit seiner Lebensgefährtin. “Wir werden auf jeden Fall heiraten, das steht fest”, erklärte de Angelo. Konkrete Pläne gebe es nicht, erst müsse nach dem Umzug Ruhe einkehren. Eines ist für ihn aber klar: “Ich bin mir definitiv sicher, dass es mit Simone klappt. Meine fünfte Ehe ist für immer. Wir haben jetzt schließlich acht Jahre für den Ernstfall geprobt.”

