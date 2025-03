Von: ka

Washington/Rom/Venedig – Nachdem in den USA 20 Millionen Legehennen der Vogelgrippe zum Opfer gefallen sind und die Gefahr besteht, Ostern und Pessach ohne Eier feiern zu müssen, versuchen die USA fieberhaft, Eier aus dem Ausland zu importieren.

Da die Region Venetien der größte Eierproduzent Italiens ist, erhielt der Präsident des Eierproduzenten Assoavi, Gian Luca Bagnara, einen überraschenden Anruf von der US-Botschaft in Rom. „Als ich den Anruf erhielt, dachte ich, es sei ein Scherz“, sagt Gian Luca Bagnara über die Anfrage von quasi höchster Stelle.

In den USA herrscht ein massiver Mangel an Hühnereiern. Die Regale in den Supermärkten sind fast leer, die Vogelgrippe, der bereits 20 Millionen amerikanische Legehennen zum Opfer gefallen sind, breitet sich unaufhaltsam aus und treibt die Preise auf bis zu acht Dollar pro Packung.

Da die Amerikaner sehr viele Eier essen – 272 pro Kopf und Jahr, 60 mehr als der europäische Durchschnitt – und nicht zuletzt, weil Ostern und das hebräische Pessachfest bevorstehen, für die schätzungsweise 210 Millionen Eier benötigt werden, sind die USA fieberhaft auf der Suche nach Eiern. „Ostern ist in Gefahr, bitte helft uns!“, flehen die Amerikaner.

Um herauszufinden, ob es noch freie Kapazitäten gibt und ob die Produzenten dazu bereit wären, Eier in die USA zu exportieren, hat die US-Botschaft in Italien auch in Venetien angefragt, der wichtigsten Produktionsregion Italiens – mit zwei Milliarden Stück pro Jahr kommen 26 Prozent der in Italien gelegten Eier aus Venetien.

„Als ich den Anruf erhielt, dachte ich, es sei ein Scherz“, sagt Gian Luca Bagnara, Präsident der Eierproduzenten Assoavi und der Arbeitsgruppe Eier und Geflügel von Copa-Cogeca in Brüssel.

„Angesichts der Verluste durch die Vogelgrippe, die die italienische Produktion um das Dreifache übersteigen, und der Verpflichtungen gegenüber unserem Markt, die wir nicht aus den Augen verlieren dürfen, prüfen wir, ob wir helfen können. Denn der Verbrauch steigt, der falsche Mythos, dass Eier gesundheitsschädlich sind, wurde ausgeräumt und die niedrigen Kosten ermöglichen es auch weniger wohlhabenden Familien, Eier zu kaufen“, erklärt der Präsident von Assoavi.

Michele Barbetta, Geflügelzüchter aus Carceri in der Provinz Padua und Vorsitzender des Geflügelsektors des regionalen Bauernverbandes Confagricoltura Veneto, hat hingegen wenig Hoffnung, den Amerikanern helfen zu können. „Wir haben viele Anfragen aus den USA, aber auch wir sind mit unserer Produktion am Limit“, betont Michele Barbetta.

Hintergrund ist, dass es bei der letzten Vogelgrippe-Epidemie auch in Norditalien einige Ausbrüche gab, die zu mehreren Produktionsausfällen führten. Während Michele Barbetta kaum Möglichkeiten sieht, kurzfristig Eier in die USA zu exportieren, glaubt Assoavi, dass es einen gewissen Spielraum gibt, „um den Staaten humanitäre Hilfe zu leisten“.

„Sobald wir wissen, wie viele Eier wir liefern können, werden wir uns mit der US-Botschaft in Verbindung setzen“, verspricht Gian Luca Bagnara.

Italienische Politiker sehen in der US-Eiernot eine willkommene Gelegenheit, die USA daran zu erinnern, dass hohe Zölle der falsche Weg sind. „Ich freue mich, dass sich die USA an Venetien wenden, in einer globalen Agrar- und Lebensmittelwirtschaft sind wir gerne ihr Lieferant. Aber die Situation ist für uns nicht nur deshalb schwierig, weil wir auch die italienischen Verbraucher zufriedenstellen müssen. Dies ist der x-te Beweis dafür, dass der Markt global und grenzenlos ist, und die USA, die jetzt so gerne von Zöllen sprechen, sollten sich daran erinnern“, sagt Federico Caner, Landwirtschaftsassessor der Region Venetien.

🥚 CARENZA DI UOVA NEGLI USA, ARRIVANO RICHIESTE IN VENETO Ogni italiano, mediamente, tra prodotto fresco e alimenti trasformati, consuma circa 219 uova all'anno e in Veneto il settore avicolo rappresenta una punta di diamante sul territorio italiano, con una produzione media annuale di 2 miliardi di uova.L'aviaria è un dramma per tutti, dell'agroalimentare alla sanità, la si affronti globalmente con un fronte comune.👇🏻 Qui la mia intervista integrale a RaiNewsFederico Caner #uova #agricoltura #aviaria #RegionedelVeneto Posted by Federico Caner on Friday, March 21, 2025

„Mit Spargel und dem Weißwein Vespaiolo könnten wir ihnen ein komplettes Paket anbieten, das wäre die perfekte Kombination mit unseren Eiern“, schlägt Federico Caner den USA vor. Die Amerikaner könnten nicht gleichzeitig um Eier bitten und mit hohen Strafzöllen drohen, betonen die Eierproduzenten aus Venetien.