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Mutmaßlicher Racheakt im Mafia-Milieu im Norden von Bari

Panik in der Disco nach tödlichem Schuss

Sonntag, 19. April 2026 | 16:27 Uhr
Disco Diskothek
pixabay.com
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Von: mk

Bisceglie – In der Diskothek „Divinae Club“ in Bisceglie im Norden der Provinz Bari sind in der vergangenen Nacht Schüsse gefallen und lösten Panik aus. Ein 43-Jähriger wurde am Hals getroffen und tödlich verwundet. Nachdem Sanitäter ihn ins Krankenhaus von Bisceglie eingeliefert hatten, ist er dort kurze Zeit später gegen 4.40 Uhr in der Früh seinen Verletzungen erlegen.

Die Besucher in der Disco gingen verzweifelt in Deckung oder versuchten, über einen Notausgang ins Freie zu gelangen, als die Schüsse fielen. Mindestens viermal soll abgefeuert worden sein, schreibt die Nachrichtenagentur Ansa. Die Carabinieri ermitteln, auch die Spurensicherung traf ein.

Ersten Erhebungen zufolge sollen an der Tat mehrere Personen beteiligt gewesen sein, mindestens zwei waren mit Pistolen bewaffnet. Die Aufnahmen der Überwachungskameras werden überprüft.

Bei dem Toten handelt es sich um Filippo Scavo, einem mutmaßlichen Exponenten des Mafia-Clans Strisciuglio aus Bari. Seine Name taucht in zahlreichen Akten der Bezirksdirektion der Antimafia-Polizei in Zusammenhang mit bewaffneten Konflikten zwischen rivalisierenden Clans innerhalb von Diskotheken in den vergangenen Jahren auf.

Scavo, der ursprünglich aus Carbonara stammt, taucht auch in Polizeiberichten auf, die zur Untersuchung des Mordes an Antonella Lopez gehören. Die 19-Jährige war am 22. September 2024 bei einem bewaffneten Konflikt zwischen jungen Clan-Nachkommen in der Diskothek Bahia in Molfetta – immer in der Provinz Bari – aus Versehen ums Leben gekommen.

Laut Akten soll Scavo außerdem im März 2024 einen Exponenten vom rivalisierenden Capriati-Clan herausgefordert haben. Die Ermittlungen seitens der der Bezirksdirektion der Antimafia-Polizei von Bari betrafen insbesondere Vorfälle, bei denen „einige junge Vertreter der namhaftesten kriminellen Organisationen aus Bari und im Speziellen der Familien Capriati, Palermiti, Parisi und Strisciuglio im Mittelpunkt standen.

Die Ermittler richteten ihr Augenmerk hauptsächlich auf Diskotheken und Treffpunkten für Jugendliche, da sich dort verschiedene Vertreter mafiaähnlichen Vereinigungen gegenüberstanden. Dass der Mord an Scavo mit dem Tod von Antonella Lopez in Verbindung steht, schließen die Ermittler derzeit aus.

Derzeit wird eher ein Racheakt unter Mafia-Clans vermutet. Die der Bezirksdirektion der Antimafia-Polizei ermittelt wegen Mordes unter Berücksichtigung der erschwerenden Umstände einer Mafia-Zugehörigkeit.

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