Papst zeigte sich am Palmsonntag auf dem Petersplatz

Von: apa

Papst Franziskus hat sich am Palmsonntag auf dem Petersplatz in Rom gezeigt. Der 88-Jährige wurde im Rollstuhl von seinem Krankenpfleger Massimiliano Stroppetti geschoben, dabei grüßte und segnete er die zahlreichen auf dem Petersplatz versammelten Pilger. “Frohen Palmsonntag, frohe Osterwoche”, sagte der Papst mit heiserer Stimme an die Gläubigen gerichtet.

Die Menschenmenge jubelte, einige Pilger riefen “Viva il papa!” (Es lebe der Papst!). Franziskus schien in guter Verfassung. Er trug keine Nasenkanüle für die Sauerstoffzufuhr.

Der argentinische Kardinal Leonardo Sandri hatte davor anstelle des rekonvaleszenten Papstes die liturgische Feier zum Palmsonntag als Auftakt der Karwoche zelebriert. 20.000 Gläubige ließen ihre Olivenzweige segnen. Zur Begrüßung schwenkten die in Rom versammelten Pilger Ölzweige. Diese erinnern an den Einzug Jesu in Jerusalem.

Petersplatz mit Blumen geschmückt

Eine Prozession von etwa 100 Jugendlichen, Bischöfen und Kardinälen zog am Sonntag auf dem Petersplatz bis zum Altar vor dem Petersdom. Der Petersplatz ist mit Blumen geschmückt.

Rund 1,7 Milliarden katholische und evangelische Christen in aller Welt beginnen am Palmsonntag die “Heilige Woche”, den Höhepunkt des Kirchenjahres. Am Sonntag vor Ostern werden traditionell Palmzweige in der kirchlichen Prozession mitgetragen, mit Weihwasser gesegnet und in den Häusern anschließend hinter Kruzifixe gesteckt. Die Palmsonntagsliturgie erinnert an den Einzug Jesu in Jerusalem und bildet den Auftakt der Liturgie für die Karwoche.

Wegen seiner Gesundheit ist noch offen, ob der 88-jährige Franziskus in irgendeiner Form an den Osterfeierlichkeiten teilnehmen wird. Am Samstagnachmittag hatte der Papst unangemeldet die römische Basilika Santa Maria Maggiore besucht.