Piastri-Double in den Formel-1-Trainings in Imola

Von: APA/Reuters

Die zwei Freitags-Trainingsläufe für den Grand Prix der Emilia Romagna in Imola haben die aktuelle Dominanz von McLaren in der Formel 1 unterstrichen. Der australische WM-Leader Oscar Piastri legte in beiden Einheiten die schnellste Runde hin, jeweils vor seinem Teamkollegen Lando Norris. Im ersten Training war Piastri 32 Tausendstelsekunden schneller als der Brite, zwei Hundertstel dahinter wurde Carlos Sainz im Williams Dritter.

Im zweiten Training lag Piastri 25 Tausendstel vor Norris, Pierre Gasly war im Alpine Dritter. “Ein ordentlicher Tag. Ich glaube, es gibt noch ein paar Dinge, die über Nacht abgeklärt werden müssen, aber das ist normal”, gab sich Piastri danach wie gewohnt nüchtern-sachlich. Auch Norris freute sich über einen guten Start ins Imola-Wochenende. “Es ist eine schwierige Strecke, aber sie macht Spaß und ist schnell zu fahren.”

Weltmeister Max Verstappen war zuerst Siebenter, dann Fünfter und beklagte zum wiederholten Mal das Fahrverhalten seines Red Bull. “Ich wurde von den McLarens überholt, und wir waren im Vergleich zu den anderen Teams nicht wirklich da, wo wir sein wollten. Insgesamt war es heute etwas schwierig”, meinte der Niederländer. Die erste Session wurde kurz vor Ende nach einem Unfall des Brasilianers Gabriel Bortoleto abgebrochen, der Sauber-Pilot blieb unverletzt.

Tifosi-Liebling Antonelli fuhr hinterher

Für Ferrari lief es nicht nach Wunsch. Lewis Hamilton belegte die Plätze fünf und elf, Charles Leclerc wurde Zwölfter und Sechster. Beide klagten mehrfach über das Bremsverhalten ihrer Boliden. Der italienische Mercedes-Youngster Kimi Antonelli hatte ebenfalls Probleme und kam nicht über Rang 13 beziehungsweise 18 hinaus.

Vor dem siebenten Saisonlauf bzw. dem Europa-Auftakt der WM-Saison führt der zuletzt dreifach in Serie und heuer insgesamt viermal siegreich gebliebene Piastri das Klassement mit 16 Punkten Vorsprung auf Norris sowie 32 auf Verstappen an. Der 24-jährige Piastri traf am Mittwoch bei einer Preisverleihung auf entfernte italienische Verwandte und wurde zudem zum Ehrenbürger von Licciana Nardi in der Toskana, wo seine Vorfahren gelebt hatten. Das Rennen findet am Sonntag (15.00 Uhr/live ORF 1, Sky) statt.