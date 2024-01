Pistolenschuss löst sich während Silvesterfeier: FdI-Politiker in der Kritik

Rosazza/Biella – Bei der Silvesterfeier, die der Unterstaatssekretär des Justizministeriums, Andrea Delmastro, in Rosazza bei Biella im Piemont gab, kam es zu einem sehr bedenklichen Vorfall. Aus einer kleinen Pistole, die dem Fratelli d’Italia-Abgeordneten Emanuele Pozzolo gehört, löste sich ein Schuss. Die Kugel verletzte den Schwiegersohn eines Sicherheitsbeamten, der zum Begleitschutz Andrea Delmastros gehört. Der 31-jährige Mann wurde mit einer leichten Verletzung in das Krankenhaus eingeliefert.

Der Fratelli d’Italia-Abgeordnete Emanuele Pozzolo gehörte eigentlich nicht zu den Gästen der Silvesterparty, die in einem Raum des Tourismusvereins von Rosazza stattfand. Emanuele Pozzolo, der in seiner Zweitwohnung im Ort den Abend verbrachte, hatte aber gehört, dass sein Parteikollege ebenfalls in Rosazza feierte. Er kam deshalb kurz vorbei, um mit den Gästen auf das neue Jahr anzustoßen.

Kurz darauf soll sich der bedenkliche Vorfall ereignet haben. Eine Kugel aus der Waffe, für die Emanuele Pozzolo einen regulären Waffenschein besitzt, verletzte einen 31-jährigen Mann am Bein. Einer Rekonstruktion durch die Ermittler zufolge habe sich die Kugel beim Hantieren mit der sehr kleinen Schusswaffe, die kaum größer als ein Feuerzeug sein soll, gelöst, als sein Träger sie einigen Gästen zeigen wollte. Offenbar wurde die Waffe herumgereicht.

Der Schwiegersohn eines Sicherheitsbeamten, der zum Begleitschutz Andrea Delmastros gehört, wurde mit einer leichten Verletzung ins Krankenhaus eingeliefert, wo ihm die Ärzte eine Heilungsdauer von sechs Tagen bescheinigten.

„Ich bestätige, dass sich der Schuss aus der Waffe, für die ich einen regulären Waffenschein besitze und die einen der Partygäste verwundet hat, versehentlich gelöst hat, aber ich war es nicht, der ihn abgefeuert hat“, so die Stellungnahme von Emanuele Pozzolo.

Italienischen Medienberichten zufolge soll die Staatsanwaltschaft von Biella bereits eine Untersuchung eingeleitet haben. Auf den Vorfall angesprochen, teilt der Unterstaatssekretär des Justizministeriums, Andrea Delmastro, mit, dass er zum Zeitpunkt des Schusses nicht im Raum gewesen sei.

„Die Silvesterfeier war praktisch vorbei und ich war unten auf dem Platz neben meinem Wagen, als der Vorfall passierte. Ich erfuhr davon erst, als ich wieder nach oben ging. Also beschloss ich, auf die Rettungskräfte und die Polizei zu warten. Glücklicherweise wurde der junge Mann nicht ernsthaft verletzt, aber es hätte auch anders ausgehen können“, so Andrea Delmastro gegenüber dem Corriere della Sera.

Insbesondere, weil in derselben Nacht eine Frau, die 55-jährige Concetta Russo, durch eine verirrte Kugel ums Leben kam, sorgt der Vorfall in der italienischen Öffentlichkeit für großes Aufsehen.