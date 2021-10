Quote 102 statt Quote 100

Rom – In Italien wird weiter nach einer neuen Regelung der Pensionen gesucht. Die Quote 100, mit der man mit 62 Lebensjahren und 38 Arbeitsjahren in Rente gehen kann, läuft Ende des Jahres aus. Weil die Pensionsreform zu viel kostet, wird sie vom Staat nicht mehr verlängert.

An ihre Stelle soll die Quote 102 treten. Das bedeutet, dass entweder zum Alter oder zu den Arbeitsjahren zwei Jahre dazu gezählt werden.

Doch auch dabei handelt es sich nur um eine Übergangslösung, die nur zwei bis drei Jahre dauern soll.