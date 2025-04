Rätselhafter Vorfall im Dolomitenurlaub

Von: luk

Canazei – Ein mysteriöser Vorfall rund um einen 35-jährigen Italoamerikaner sorgt derzeit in der norditalienischen Urlaubsgemeinde Canazei in den Dolomiten für Aufsehen und offene Fragen. Der Tourist wurde nach über 24 Stunden Suche in einem geschlossenen Heizraum eines Hotels schwer verletzt aufgefunden. Der Mann war verwirrt und kaum ansprechbar. Die Staatsanwaltschaft Trient ermittelt wegen des Verdachts auf schwere Körperverletzung.

Der Urlauber war am Abend des 31. März mit Freunden ausgegangen, um in einem Lokal in Canazei etwas zu trinken. Nach Aussagen von Zeugen war er im „Cliff Après Ski“ in einen Streit mit anderen Gästen geraten. Aufnahmen von Überwachungskameras zeigen eine Auseinandersetzung vor dem Lokal, doch das Ausmaß der Verletzungen im Gesicht und am Körper des Mannes deutet auf mehr als eine bloße Rangelei hin.

Was sich nach Verlassen des Lokals ereignete, ist bislang unklar. Der 35-Jährige kehrte nicht in die gemietete Ferienwohnung zurück, woraufhin ein Freund in der Nacht Alarm schlug. Es folgte eine groß angelegte Suchaktion mit rund 80 Einsatzkräften: Freiwillige Feuerwehren des Fassatals, Carabinieri, Bergrettung der Finanzwache und die Polizei des Ausbildungszentrums in Moena durchkämmten den Ort. Der Erfolg blieb jedoch aus.

Erst am Nachmittag des 1. April wurde der Vermisste bewusstlos und unterkühlt in einem geschlossenen Heizraum eines Hotels entdeckt. Ein Hotelmitarbeiter hatte ihn dort zufällig entdeckt. Der Mann hatte ein stark geschwollenes Gesicht und befand sich in einem offensichtlich desorientierten Zustand.

Die Carabinieri prüfen nun, ob der Tourist Opfer eines gewalttätigen Übergriffs geworden ist. Seine Kleidung wurde zur kriminaltechnischen Untersuchung an das Ris-Labor der Carabinieri in Parma geschickt, um biologische Spuren möglicher Täter zu sichern. Die Ermittler hoffen auf Aufklärung durch die Auswertung der Beweismittel oder auf ein Erwachen des Mannes.

Denn bislang liegt der 35-Jährige weiterhin auf der Intensivstation des Krankenhauses Santa Chiara in Trient. Sein Gesundheitszustand ist ernst, eine Vernehmung durch die Polizei war bislang nicht möglich. Angehörige aus den USA sind inzwischen eingetroffen und werden juristisch von der Anwältin Flavia Betti Tonini unterstützt.

Was in jener Nacht zwischen Barbesuch und Heizraum geschah, bleibt bis auf Weiteres ein Rätsel.