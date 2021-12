Rennstrecke von Monza in Krise

Mailand – Dem historischen, denkmalgeschützten Gebäude, in dem der Große Preis von Italien der Formel 1 stattfindet, droht eine Krise. Die Forderung des Präsidenten des “Confcommercio”, Sangalli: sofortige Unterstützung der Rennstrecke von Monza.

Die Krise hätte nicht nur schwerwiegende Folgen für die zahlreichen Arbeitsplätze, die direkt und indirekt durch die Tätigkeit der Verwaltungsgesellschaft geschaffen werden, sondern auch für den Tourismus und die damit verbundenen Aktivitäten in einem der wichtigsten Gebiete Italiens.

Ohne Unterstützung läuft die Nationale Rennstrecke von Monza Gefahr, in eine Krise zu geraten. Die historische Rennstrecke dürfe die Gelegenheit nicht verpassen, ihre Einrichtungen im Hinblick auf ihr hundertjähriges Bestehen im Jahr 2022 anzupassen, um den Großen Preis von Italien ausrichten zu können.

Der Haushaltsentwurf der Regierung für das Jahr 2022, der derzeit im Parlament debattiert wird, sieht nur Mittel für die Rennstrecke von Imola vor. Vor allem aber müsse die Rennstrecke in Monza umstrukturiert werden. Dieses Vorhaben ist mit enormen Kosten verbunden, die ohne staatliche Unterstützung, nicht tragbar seien. Eine Krise der Rennstrecke von Monza hätte nicht nur Auswirkungen auf die Beschäftigten des Unternehmens, sondern würde auch der Wirtschaft der Region einen schweren Rückschlag versetzen. Der Präsident des “Confcommercio Nazionale”, Carlo Sangalli, ist sehr besorgt. Folgende Schritte seien zu unternehmen: den Änderungsantrag zu genehmigen, der die Mittel für den Großen Preis von Italien in Monza in das Haushaltsgesetz aufnimmt. In einem zweiten Schritt müssten Mittel des nationalen Plans für Aufbau und Resilienz bereitgestellt werden, um mit den notwendigen Modernisierungsarbeiten zu beginnen.

Die Rennstrecke von Monza sei ein wichtiger Impulsgeber für den Fremdenverkehr, der durch die restriktiven Maßnahmen gegen Covid erneut dezimiert wurde, was sich auf die Hotels, Bars und Restaurants, das Gaststättengewerbe und die zahlreichen kommerziellen Aktivitäten in der Umgebung auswirkt.

“In einer für den Tourismussektor sehr schwierigen Zeit”, so Sangalli, “ist es notwendiger denn je, die Rennstrecke von Monza zu unterstützen, die weltweit bekannt ist und für die Wirtschaft der Region und ihre Attraktivität von grundlegender Bedeutung ist. Leider sind die Zeiten sehr knapp, und wir müssen auf parlamentarischer Ebene schnell handeln, um die erforderlichen Mittel für die Wiederbelebung dieser Struktur, die zur Geschichte unseres Landes gehört, bereitzustellen.”