Restaurant-Besuch in Caorle überrascht

Caorle – Ein Urlaub verläuft nicht immer nach Plan. Das trifft vor allem auf diesen Sommer zu: Neben Wetterkapriolen in typischen Urlaubsdestinationen sorgten in Griechenland und auch in Italien Abzocke in Restaurants für Schlagzeilen. Nachdem einer Mutter in Finale Ligure für einen zusätzlichen leeren Extrateller für ihre Tochter zwei Euro berechnet worden waren, löste der in den sozialen Medien veröffentlichte Kassenbon einen Sturm der Entrüstung aus. Nun sorgt eine weitere Rechnung in Italien für Überraschung, doch diesmal dürfte der Ton anders ausfallen.

Familie K. aus Niederösterreich genoss ihren Urlaub in Caorle, berichtete heute.at. “Die letzten Tage war das Wetter nicht immer perfekt, aber wir haben bis jetzt das Beste daraus gemacht”, erklärte der 42-jährige Familienvater Alex. Das traf unter anderem auf einen Restaurantbesuch zu.

“Wir haben uns für ein Lokal in der schönen Altstadt entschieden, bei dem das Ambiente stimmt und welches uns auch in den letzten Jahren noch nie enttäuscht hat. Das Personal war immer nett und kinderfreundlich”, erzählte Alex weiter.

Trotz Inflation hielt sich die dreiköpfige Familie bei der Essens- und Getränkeauswahl nicht zurück. Während die Eltern eine Meeresfrüchte-Platte mit gemischtem Salat bestellten, entschied sich der Sohnemann für Spaghetti alla Bolognese. Neben Mineralwasser gönnte man sich auch zwei Aperol-Spritzer sowie eine Fanta.

Am Ende des Abends folgte die Rechnung, die durchaus überraschend ausfiel. “Alles zusammen kostete lediglich 66.50 Euro. Gerade jetzt finde ich das wirklich günstig. Alleine die Seafood-Platte kostete nur 25 Euro. Ein Aperol kostet auch nur vier Euro”, zeigte sich Alex erstaunt. Gesättigt machte sich die Familie wieder auf den Weg zurück ins Hotel. Das Restaurant darf sich hingegen über Kunden freuen, die sicher wieder kommen.