Rom: Mann bedroht Passanten

Rom – Nach den Angriffen in Würzburg und Leifers ist es auch in Rom am gestrigen Freitag zu einem Vorfall ähnlicher Art gekommen. Dabei soll ein 46-jähriger Franzose in der Nähe des Petersplatzes Passanten mit einem Messer bedroht haben, so berichten Medien.

Der psychisch instabile Mann, der insgesamt acht Küchenmesser in seinem Rucksack mit sich führte, soll einer Frau ins Gesicht gespuckt und lauthals geschrien haben, dass er jeden töten werde. Der Mann wurde von der Polizei festgenommen und ins Krankenhaus gebracht.