Rom verneigt sich: Abschied von Papst Franziskus

Rom – Die Trauerfeier für Papst Franziskus hat am Samstagvormittag Zehntausende Gläubige auf den Petersplatz im Vatikan gezogen. Unter Applaus wurde der Sarg aus dem Petersdom auf den Platz getragen. An der Zeremonie nahmen 224 Kardinäle, 750 Bischöfe sowie rund 50 Staats- und Regierungschefs teil. Nach Angaben der Polizei waren mindestens 140.000 Menschen anwesend, der Vatikan sprach sogar von bis zu 200.000 Teilnehmern.

Nach der Messe kehrte der Sarg zunächst in den Petersdom zurück, bevor ein Trauerzug durch die römische Innenstadt zur Basilika Santa Maria Maggiore führte. Der Sarg wurde in einem umgebauten Papamobil transportiert und passierte Sehenswürdigkeiten wie das Forum Romanum und das Kolosseum. Es war das erste Mal seit mehr als 120 Jahren, dass ein Papst nicht in den Vatikanischen Grotten, sondern an einem anderen Ort, der Basilika Santa Maria Maggiore, beigesetzt wird.

Die Trauerpredigt hob Franziskus’ Wirken als Brückenbauer hervor. Kardinal Giovanni Battista Re erinnerte daran, dass Franziskus in Zeiten des Krieges immer wieder zu ehrlichen Verhandlungen aufgerufen habe. Besonders sein Engagement für Frieden, Flüchtlinge und Arme sowie seine Volksnähe wurden gewürdigt. Franziskus habe stets den direkten Kontakt zu den Menschen gesucht und mit offenem Herzen gehandelt.

Aus Südtirol waren unter anderem Bischof Ivo Muser, Generalvikar Eugen Runggaldier und Landeshauptmann-Stellvertreter Marco Galateo angereist. Auch zahlreiche Helfer von Zivilschutz, Weißem und Rotem Kreuz unterstützten vor Ort.

Wegen der Anwesenheit hochrangiger internationaler Gäste wie US-Präsident Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj galten höchste Sicherheitsvorkehrungen. Etwa 10.000 Einsatzkräfte, Scharfschützen, Anti-Drohnen-Einheiten sowie Patrouillen auf dem Tiber waren im Einsatz. Viele Straßen in Rom wurden gesperrt, und auf mehreren Großleinwänden verfolgten tausende Menschen die Trauerfeier bei frühlingshaftem Wetter.