Rosengarten-Rätsel: Verlorener Ehering lässt Finder keine Ruhe

Pozza di Fassa – Geht ein Ehering verloren, ist das eine ärgerliche und emotional aufreibende Situation. Ein Gefühl der Verzweiflung macht sich breit.

Doch man sollte die Hoffnung nicht aufgeben. Es gibt nämlich immer wieder ehrliche Finder, die alle Hebel in Bewegung setzen, um den rechtmäßigen Eigentümer auszuforschen und so für ein Happy End zu sorgen.

Einen solchen glücklichen Ausgang könnte es auch in diesem Fall geben: Am Freitag, den 6. Oktober wurde in der Rosengartengruppe in den Dolomiten auf der Trentiner Seite von einem Wanderer ein Ehering gefunden. Der Fundort war entlang des Weges, der vom Gardeccia-Schutzhaus im Fassatal auf den Coronelle-Pass führt.

Der Finder hat die Ordnungshüter in der Gegend über den Fund informiert. Auch die Hütten und Schutzhäuser am Rosengarten hat er abtelefoniert, um zu erfahren, ob jemand nach dem Ring gefragt hat. Seine Bemühungen waren allerdings vergebens. Daher hat er sich vor mehreren Tagen für einen Aufruf in den sozialen Medien entschieden.

Er stellte Bilder des Fundstücks ins Internet und schilderte die näheren Umstände. Demnach habe er den Ring per Zufall entlang des Weges entdeckt. Aufgrund des guten Zustands dürfte er noch nicht lange dort gelegen haben. Der Finder geht davon aus, dass es sich um einen Ehering handelt.

Die Namen “Schatze” und “Knopf” sind auf der Innenseite eingraviert. Womöglich handelt es sich dabei um die Nachnamen oder Kosenamen des Paares.

Auch zwei Daten sind im Ring eingraviert: Wer ihm davon mindestens eines nennen kann, den erkenne er als rechtmäßigen Eigentümer an, so der Finder.

Bleibt zu hoffen, dass diese Bemühungen zum Erfolg führen.