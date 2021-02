Schon mehr als zwei Mio. Italiener geimpft

Rom – Weiterhin bleibt Italien das EU-Land mit den meisten Geimpften – obwohl der Nachschub an Impfstoffen ins Stocken geraten ist. Medienberichten zufolge sind bisher bereits mehr als zwei Millionen Italiener geimpft. Bisher kamen vor allem Ärzte und Gesundheitspersonal sowie die Bewohner von Seniorenwohnheimen zum Zug.

In Südtirol wurden auch schon zahlreiche Über-80-Jährige geimpft. Indes hat der Chef des wissenschaftlichen Komitees gefordert, dass Impfungen auch am Arbeitsplatz durchgeführt werden, sobald die Altersgruppe unter 60 Jahren an der Reihe ist. Damit könnten gerade in größeren Betrieben Hunderte Menschen gleichzeitig erreicht werden.