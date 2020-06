Schreckliche Familientragödie: „Du wirst sie nie wieder sehen“

Margno – Margno, eine kleine Gemeinde hoch über dem Comer See in der Lombardei, war am frühen Samstagvormittag Schauplatz einer schrecklichen Familientragödie.

Tragedia familiare in #Valsassina, in provincia di #Lecco. Due gemelli di 12 anni sono stati uccisi dal padre che subito dopo si è tolto la vita pic.twitter.com/A9QksB1kfj — Tg2 (@tg2rai) June 27, 2020

Ein 45-jähriger Vater, der sich mit seiner Frau in einer schwierigen Trennungsphase befand, erwürgte zuerst im Schlaf seine zwölfjährigen Zwillingskinder – eine Tochter und einen Sohn – und beging anschließend Selbstmord. Den Carabinieri und der verzweifelten Mutter, die von ihrem Mann eine unfassbare Nachricht erhalten hatte und sofort zum Tatort – der Ferienwohnung der Familie geeilt war – blieb nur mehr die traurige Aufgabe, den Tod der Kinder festzustellen.

A quanto pare l'uomo si stava separando dalla moglie: sarebbe proprio questo il movente del delitto Pubblicato da Tgcom24 su Sabato 27 giugno 2020

Italien wird von einer schrecklichen Familientragödie erschüttert. Ein Vater, der 45-jährige Mario Bressi, erwürgte zuerst im Schlaf seine zwölfjährigen Zwillingskinder – Diego und Elena – und wählte anschließend den Freitod. Die Tragödie geschah in der Ferienwohnung der Familie in Margno, wo der Vater mit seinen beiden Zwillingskindern seit einer Woche in Urlaub war. Die Mutter der Kinder, mit der sich Mario Bressi laut letzten Erkenntnissen in einer schwierigen Trennungsphase befand, war hingegen in ihrem Wohnort in Gessate in der Nähe von Mailand geblieben.

Nichts ließ auf eine solche Tragödie schließen. Noch am Freitag unternahmen die beiden Zwillinge gemeinsam mit ihrem Vater eine Bergwanderung und wurden am Nachmittag von einem Nachbarn im Garten beim Spielen gesehen. Dann kam es zum schrecklichen Doppelmord und Selbstmord. Nachdem sie von Mario Bressi vermutlich betäubt worden waren, wurden Elena und Diego in der Nacht vom Freitag auf den Samstag vom 45-Jährigen im Schlaf erwürgt. Anschließend übersandte er seiner Frau über Sms oder Mail eine Nachricht, die das Blut gefrieren lässt: „Non li rivedrai mai più“(„Du wirst sie nie wieder sehen“, Anmerkung der Redaktion).

Als die Mutter die Nachricht erhielt, verständigte sie die Carabinieri und brach sofort nach Margno auf. Für Diego und Elena, die leblos in ihren Betten lagen, kam aber jede Hilfe zu spät. Dem Notarzt und den Rettungskräften blieb nur mehr die traurige Aufgabe, den Tod der beiden Zwillingsgeschwister festzustellen und sich der verzweifelten Mutter, deren Schreie weitum zu hören waren, Beistand zu leisten.

Kurz darauf traf die Nachricht ein, dass ein Mann dabei beobachtet worden war, wie er sich von einer Brücke hinuntergestürzt hatte. Wenig später war allen bewusst, dass zwischen den beiden traurigen Ereignissen ein tragischer Zusammenhang bestand. Die Männer der Bergrettung und der Feuerwehr rückten sofort aus, um den Leichnam des 45-Jährigen aus dem Bachbett unter der Brücke zu bergen.

Neben der Spurensicherung der Carabinieri trafen auch der Gerichtsmediziner und der zuständige Staatsanwalt am Tatort ein. Ziel ist es, die genauen Umstände der schrecklichen Familientragödie zu rekonstruieren. Währenddessen nahm sich auch der Pfarrer von Margno, Don Bruno Maggioni, der unter Schock stehenden Mutter an, um mit ihr gemeinsam zu beten.

Die unfassbare Familientragödie von Margno löste in ganz Italien tiefe Betroffenheit aus.