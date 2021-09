Schreckliche Tragödie: Tornado fordert zwei Todesopfer

Mehrere Autos in die Luft geschleudert – VIDEO

Pantelleria – Die zu Sizilien gehörende Mittelmeerinsel Pantelleria war am Freitagabend Schauplatz einer schrecklichen Tragödie.

Ein Wirbelsturm, der sich vor der Nordostküste der Insel auf dem offenen Meer gebildet hatte, traf gegen 19.00 Uhr bei der Ortschaft Campobello auf die Küste und zog rund hundert Meter landeinwärts. Dabei hinterließ der Tornado eine Schneise der Zerstörung.

Leider erfasste der Tornado auch rund zehn Autos und schleuderte sie weit in die Luft. Für zwei Autoinsassen, den 47-jährigen Feuerwehrmann Giovanni Errera und den 86-jährigen Pensionisten Francesco Valenza, die zu diesem Zeitpunkt in ihren jeweiligen Fahrzeugen unterwegs waren, kam jede Hilfe zu spät. Sie starben in den Wracks ihrer Autos, die aus großer Höhe auf den Boden gestürzt waren. Mindestens vier weitere Autoinsassen trugen vom Unglück schwere Verletzungen davon.

Wie der sizilianische Zivilschutz berichtet, wurden vom Sturm auch vier Gebäude beschädigt. Rettungskräfte, die am Unglücksort eintrafen, sprachen von „apokalyptischen Szenen“. Trotz des Einbruchs der Dunkelheit, der die Rettungskräfte behindert, wird der Einsatz fortgesetzt.

Aggiornamento tromba d'aria a Pantelleria Aggiornamento tromba d'aria a PantelleriaIn collegamento Pino Diana, vice referente del Gruppo Comunale di Pantelleria. Diana è sui luoghi assieme alla squadra di sette volontari che hanno lavorato a supporto dei Vigili del Fuoco.Francesco Venuto/DRPC Sicilia Posted by Regione Siciliana – Dipartimento Regionale della Protezione Civile on Friday, September 10, 2021