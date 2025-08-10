Aktuelle Seite: Home > Italien > Schwangere Mutter stirbt mit ungeborener Tochter
Dreijährige wird Augenzeugin der Tragödie

Schwangere Mutter stirbt mit ungeborener Tochter

Sonntag, 10. August 2025 | 08:09 Uhr
Von: luk

Tirano – Eine Tragödie hat die Gemeinde Tirano in der Provinz Sondrio erschüttert: Am Mittwoch, 6. August, ist die 29-jährige Nadia C., eine aus Moldawien stammende Mutter, völlig unerwartet an einem Herzstillstand gestorben – zusammen mit ihrer acht Monate alten, ungeborenen Tochter. Die dramatischen Szenen spielten sich in ihrer Wohnung ab, vor den Augen ihrer dreijährigen Tochter Sofia.

Laut italienischen Medienberichten hatte sich die Frau an diesem Tag erschöpft gefühlt und war zum Ausruhen ins Bett gegangen. Kurze Zeit später war sie nicht mehr ansprechbar. Ihr Mann, der telefonisch keinen Kontakt herstellen konnte, alarmierte die Schwiegermutter, die sofort nach dem Rechten sah. Jede Hilfe kam jedoch zu spät.

Die Ärzte bestätigten, dass Nadia und ihr ungeborenes Kind eines natürlichen Todes starben. In der Gemeinde herrschen tiefe Trauer und Bestürzung über den plötzlichen Verlust.

