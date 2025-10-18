Erneuter Messerangriff in Bozner Innenstadt

Von: fra

Bozen – In der Bozner Innenstadt ist es in der Nacht auf Freitag zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung gekommen, bei der ein Mann durch mehrere Messerstiche schwer verletzt wurde.

Der Vorfall ereignete sich kurz vor Mitternacht in der Sernesistraße vor der Universität. Zwei Männer waren aus bislang unbekannten Gründen in Streit geraten. Laut Polizeiangaben eskalierte die Situation, als einer der Beteiligten plötzlich ein Messer zog und mehrfach auf seinen Kontrahenten einstach.

Das Opfer, ein etwa 25-jähriger Mann aus Nordafrika, erlitt mehrere Stichverletzungen im Bauchbereich. Er wurde umgehend ins Bozner Krankenhaus gebracht und noch in der Nacht operiert. Nach Angaben der Ärzte befindet er sich nicht in Lebensgefahr.

Über den Täter ist bisher wenig bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem flüchtigen Mann. Die genauen Hintergründe der Tat sind noch unklar.