Aktuelle Seite: Home > Politik > “Mit gemischten Gefühlen ins neue Schuljahr gestartet”
Schüler wollen sich nicht von Diskussionen ablenken lassen

“Mit gemischten Gefühlen ins neue Schuljahr gestartet”

Samstag, 18. Oktober 2025 | 08:04 Uhr
Alle Schüler dürfen nun in die Ferien
APA/APA (dpa/Symbolbild)/Marijan Murat
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Der Schulstart 2025 in Südtirol verlief anders als gewohnt: Nach wochenlangen Diskussionen über Ausflüge, Streiks, Handyverbote und Lehrergehälter begann das neue Schuljahr mit spürbarer Unsicherheit. Viele Schulen haben vorerst keine Ausflüge geplant, in zahlreichen Klassen gelten wieder strenge Handyverbote, und die Debatte um faire Arbeitsbedingungen für Lehrkräfte ist weiterhin in vollem Gange.

Trotz dieser Rahmenbedingungen versuchen die Schülerinnen und Schüler, mit Zuversicht in den Unterrichtsalltag zu starten. „Der Schulanfang 2025 war sicherlich ein Start mit einigen Herausforderungen, aber wir Schüler haben gezeigt, dass wir auch in unsicheren Zeiten unseren Weg finden können“, sagt Kevin Pichler, 16 Jahre alt und Mitglied des Landesschulrats. Man wolle sich von den Diskussionen nicht ablenken lassen, sondern den Fokus auf das Lernen und das Miteinander richten.

Kevin Pichler

Nach den ersten Wochen zeigt sich laut Schülervertretern, dass sich der Schulalltag langsam stabilisiert. Unterricht, Gemeinschaft und gegenseitige Unterstützung würden helfen, sich wieder stärker auf das Wesentliche zu konzentrieren. „Wir wünschen uns eine Schule, in der Probleme offen angesprochen werden, aber ohne, dass sie unseren Lernalltag dauerhaft blockieren“, betont Pichler.

Offen bleibt, wann Schulreisen wieder möglich sind. Viele Schülerinnen und Schüler sehen Ausflüge als wichtigen Teil des Lernens außerhalb des Klassenzimmers. Auch beim Thema Handyverbot fordern sie mehr Dialog: Konzentration im Unterricht sei wichtig, doch es brauche Vertrauen und Mitsprache.

Mit Blick auf die Diskussion um Lehrergehälter zeigen die Jugendlichen Verständnis. Lehrkräfte seien zentrale Bezugspersonen im Bildungsprozess – motivierte und fair entlohnte Pädagogen seien entscheidend für eine funktionierende Schule.

„Wenn wir wollen, dass Schule funktioniert, dann müssen alle Beteiligten auf Augenhöhe miteinander sprechen – Schüler, Lehrpersonen, Politik und Gesellschaft“, so Pichler.

Trotz offener Fragen blicken Südtirols Schüler optimistisch nach vorn. Bildung sei das Fundament der Zukunft, heißt es – und diesen Weg wolle man gemeinsam weitergehen, „trotz aller Herausforderungen“.

 

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Bürger sollen die Augen aufsperren
Kommentare
38
Bürger sollen die Augen aufsperren
Todesfall Leon Moser: Obduktion bestätigt tödliches Quetschtrauma
Kommentare
37
Todesfall Leon Moser: Obduktion bestätigt tödliches Quetschtrauma
66.000 Menschen konnten sich der Anziehungskraft nicht entziehen
Kommentare
37
66.000 Menschen konnten sich der Anziehungskraft nicht entziehen
Gerichtsurteil im Fall “Twenty”: Millionenklage gegen Bozen
Kommentare
35
Gerichtsurteil im Fall “Twenty”: Millionenklage gegen Bozen
Vergütung der Abgeordneten: Keine Änderungen in Sicht
Kommentare
35
Vergütung der Abgeordneten: Keine Änderungen in Sicht
Anzeigen
Die 24. Eisacktaler Kastanienwochen
Die 24. Eisacktaler Kastanienwochen
Herbstzeit ist Kastanienzeit:
Terner Bauernkuchl
Terner Bauernkuchl
Puschtra Korn, Kost und Kultur in Terenten
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 