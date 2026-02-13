Schwerer Unfall im Eiskanal: Renars Grantins überschlägt sich mit seinem Bob

Von: ka

Cortina/Treviso – Die 118 Millionen Euro teure Bobbahn in Cortina wurde rechtzeitig vor den Olympischen Winterspielen fertiggestellt und begeistert sowohl Athleten als auch Zuschauer. Nach den beiden Goldmedaillen für die Südtiroler Olympioniken im Damen- und Herren-Doppelsitzer ist auch der Funke zu den italienischen Fans endgültig übergesprungen.

Das bedeutet jedoch nicht, dass die 1.800 Meter lange und mit 16 Kurven gespickte Strecke, die die Athleten auf enorme Geschwindigkeiten beschleunigt, vor Unfällen gefeit ist. Während einer Trainingsfahrt letzte Woche kam der lettische Bobathlet Renars Grantins schwer zu Sturz. Der Bob überschlug sich im Eiskanal, wobei Grantins schwere Wirbelverletzungen erlitt. Insbesondere die Luxation eines Halswirbels bereitete große Sorge. Dank des schnellen Einsatzes des Notarztes und seines Teams vom Sliding Center Cortina sowie eines Eingriffs in der Neurochirurgie im Krankenhaus von Treviso, in dem auch die am Sonntag schwer gestürzte Skirennläuferin Lindsey Vonn operiert wurde, konnte Grantins vor einer Querschnittslähmung bewahrt werden.

Für Grantins bestand ein sehr hohes Risiko: eine Luxation des Halswirbels. Er hätte durch eine solche Verletzung zum Invaliden werden können. Seine sportliche Karriere hing am seidenen Faden. Doch die olympische Rettungsmaschine arbeitete schnell, präzise und effizient: Grantins wurde zunächst zur medizinischen Station in der Nähe des Sliding Centres gebracht. Dort wurde er vom medizinischen Team an der Bahn erstversorgt. Anschließend wurde er zur vollständigen Diagnose in die olympische Poliklinik Codivilla in Cortina gebracht und von dort schließlich zur dringenden und heiklen Operation in die Neurochirurgie des Krankenhauses von Treviso begleitet.

Bereits am Mittwoch konnte er das Krankenhaus wieder verlassen und nach Cortina zurückkehren, wo die lettische Olympiadelegation ihn in die Arme schloss, nachdem er sie mit seinem Unfall sehr erschreckt hatte. „Er wurde rechtzeitig behandelt, sonst hätte er Gefahr gelaufen, querschnittsgelähmt zu bleiben“, erklärte Paolo Rosi, Leiter des Notfallmedizinischen Dienstes Suem Veneto, dem Corriere del Veneto.

Rosi ist seit zwei Wochen in Cortina stationiert, um die Tätigkeiten des medizinischen Personals vor Ort zu koordinieren. „Die Wirbelsäule wurde stabilisiert. Ich glaube nicht, dass er auf die Piste zurückkehren kann, aber er ist wieder mit seinen Kollegen vereint.“

„Die Bergwelt ist komplex“, so Rosi. „In diesen Tagen gibt es nicht viele Einsätze auf den Pisten. Neben den Pisten, für die man hohe sportliche und medizinische Fachkenntnisse benötigt, um Ski zu fahren und Verletzte zu retten, müssen wir auch das Publikum berücksichtigen, beispielsweise bei der Bob- und Rodelbahn. Die Zuschauer befinden sich auf schneebedecktem Gelände, auf dem es manchmal schwierig ist, sich zu bewegen.“ Es geht also weniger um hohe Verletztenzahlen als vielmehr um logistische und klimatische Herausforderungen, denen sich das Personal des notärztlichen Dienstes der Region Venetien mit Professionalität und täglichem Engagement stellt.

Besonders schwierig und heikel waren jedoch zwei Einsätze, bei denen Athleten auf den Pisten betroffen waren: Einerseits musste die 41-jährige US-amerikanische Skifahrerin Lindsey Vonn am Sonntag nach einem schweren Sturz auf der Piste im Ca’ Foncello-Krankenhaus in Treviso notoperiert werden. Andererseits gab es letzte Woche den Unfall des 21-jährigen Bobfahrers Renars Grantins während der Trainingsläufe im Sliding Centre. Es war der erste – und bislang einzige – Unfall auf der neuen Bahn seit ihrer Eröffnung zwischen den Spielen und dem Weltcup im November.

„Es handelt sich um einen für diese Disziplin typischen Unfall: Der Bob ist umgekippt, aber die Bahn hinuntergeglitten. Das bedeutet, dass der Athlet wiederholte Schläge auf die Wirbelsäule erlitten hat”, erklärt Rosi. „Es hätte sehr schlimm kommen können, aber wir konnten ihn rechtzeitig abfangen. Zuerst ging es in die medizinische Station des Sliding Centers, dann in die Poliklinik Codivilla und schließlich nach Treviso. An diesem Tag schneite es, sodass ein Flug mit dem Hubschrauber nicht möglich war und er mit dem Rettungswagen transportiert werden musste. Alle Maßnahmen wurden mit dem Arzt des Verbandes abgestimmt.“

Es war ein Wettlauf gegen die Zeit, betont Paolo Rosi. „Es lag eine Luxation des Halswirbels vor, was sehr riskant ist: Es war eine Frage von einem halben Zentimeter, nicht mehr. Die Neurochirurgie des Ca’ Foncello hat ihm nicht nur seine sportliche Karriere, sondern auch ein normales Leben gerettet. Er hätte im Rollstuhl enden können, mit einer Lähmung des Oberkörpers und aller vier Gliedmaßen. Stattdessen kam er mit einem großen Schrecken und vielen Schmerzen davon. Er musste sich einer dringenden Operation unterziehen und kehrte dann zu seinen Freunden zurück“.

Für Renars Grantins sind die Olympischen Winterspiele zu Ende, bevor sie überhaupt begonnen haben. Doch dank der gelungenen Operation kann er seine sportliche Karriere als Bobathlet fortsetzen. In vier Jahren wird wieder über die Olympischen Spiele gesprochen werden.

Unterdessen konnten die Südtiroler Rennrodler ihre zahlreichen Erfolge am letzten Tag der olympischen Rodelwettbewerbe mit Bronze krönen. Die Team-Staffel mit Verena Hofer, Dominik Fischnaller, Andrea Vötter, Marion Oberhofer, Emanuel Rieder und Simon Kainzwaldner beendete das Rennen auf Platz drei.