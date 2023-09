Schweres Bergunglück an der Marmolata

Belluno – Auf der Marmolata in den Dolomiten ist am Samstag ein schwerer Bergunfall geschehen. Eine Zweier-Seilschaft war darin am Normalweg zur Punta Penia involviert. Der Notruf wurde am Samstag gegen 8.40 Uhr von einer anderen Seilschaft abgegeben.

Die Alpinisten hatten beobachtet, wie zwei Männer in Schwierigkeiten waren und abgerutscht sind. Der Notarzthubschrauber Suem aus Pieve di Cadora brach zur Marmolata auf. Die Rettungskräfte fanden zwei Männer vor. Einer war praktisch unverletzt, während ein weiterer Mann (59) aus Pavia ein schweres Gesichts- und Schädeltrauma erlitten hatte.

Der Verletzte wurde ins Krankenhaus nach Treviso überführt. Der zweite Mann wurde vor Ort versorgt. Unter Schock wurde er ins Tal begleitet.

Die Marmolata ist der höchste Berg der Dolomiten und Teil der Marmolatagruppe. Im Sommer 2022 sorgte ein Gletschersturz mit zahlreichen Toten für weltweite Schlagzeilen.