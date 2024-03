Sessellift-Horror in Italien – VIDEO

Cervinia – In Cervinia im Aostatal wurden Skifahrer von einem plötzlichen Wintersturm überrascht. Dieser brachte Windböen mit einer Geschwindigkeit von 100 km/h.

This lift in Cervinia (Cretaz) closed just before we got on! Scary! Few people are stuck on lifts and some clearly damaged by huge gusts! #Cervinia @CerviniaValt @Cervinia_ski @BBCNewsPR @BBCNews pic.twitter.com/lKBy1tOsTV

— Mr C Geo and PE (@MrCrabtreePE) March 28, 2024