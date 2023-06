Sirmione am Gardasee: Badetag endet mit Tod im Krankenhaus

Desenzano/Sirmione – Sein Zustand war von Begann an sehr ernst. Am Samstagabend kam dann die tragische Gewissheit: Der junge Mann (25), der nach einem Sprung in den Gardasee bei Sirmione nicht mehr aus dem Wasser auftauchte, verstarb im Krankenhaus.

Nachdem der 25-Jährige ans Ufer zurückgebracht wurde, erfolgten zunächst Wiederbelebungsmaßnahmen – zunächst vom Rettungsschwimmer am Strand und dann vom vor Ort eingetroffenen medizinischen Personal. Anschließend wurde der junge Mann mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus von Desenzano geflogen.

Doch kurz nach seiner Ankunft verstarb der 25-Jährige. Ursache der Tragödie war vermutlich eine plötzliche Übelkeit, die den jungen Mann am Samstag gegen 13.30 Uhr am Jamaika-Strand vor Sirmione ereilte, nachdem er sich ins Wasser begeben hatte.

Mehrere Freunde halfen dabei, ihn aus dem Wasser zu ziehen: Doch alle Versuche, den 25-Jährigen zu retten, waren leider vergeblich.