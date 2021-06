“Sonnenstrahlen zerstören das Virus innerhalb weniger Sekunden”

Mailand – Eine italienische Studie bestätigt den bisherigen Verdacht, dass die Sonnenstrahlen – genauer gesagt die Ultraviolettstrahlung – das Coronavirus innerhalb weniger Sekunden zerstört. Die Entdeckung könnte im täglichen Leben viele praktische Anwendungsmöglichkeiten eröffnen, etwa bei der Sterilisierung von Räumen und Gegenständen.

“Wir haben gezeigt, dass UV-A und UV-B-Strahlen der Sonne innerhalb von wenigen Dutzend Sekunden das Coronavirus vollständig zerstören”, so der Professor für Allgemeine Pathologie an der Universität Mailand und wissenschaftliche Direktor der Irccs von Mailand “Don Gnocchi Stiftung”, Mario Clerici, gegenüber “Adnkronos Salute”. Zusammen mit der Forschungsgruppe des Nationalen Instituts für Astrophysik ist Mario Clerici Autor einer eben erst veröffentlichten italienischen Studie, in deren Rahmen die Wirkung von Ultraviolettstrahlung auf SARS-CoV-2 untersucht wurde.

“Diese Studie ist im Wesentlichen die Fortsetzung einer früheren Arbeit, die wir letztes Jahr durchgeführt haben. Damals haben wir gesehen, dass UV-C-Strahlen, die zwar ein Bestandteil des Sonnenlichts sind, aber die Erde nicht erreichen, Coronaviren nach einer Exposition von nur wenigen Sekunden töten. Da dieser Teil der Ultraviolettstrahlung nicht die Erde erreicht, sind diese Erkenntnisse allerdings nur unter einem bestimmten Gesichtspunkt wichtig gewesen. Nun haben wir aber gesehen, dass selbst UV-A und UV-B-Strahlen – also jene Strahlen, die auf die Erde treffen, unsere Haut bräunen und uns erwärmen – das Coronavirus innerhalb weniger Sekunden vollständig zerstören. Die Untersuchungsreihe hat die die UV-C-Strahlung betreffenden Daten genau bestätigt, aber diesmal gezeigt, dass alle Sonnenstrahlen das Virus zerstören. Unter Strandbedingungen, bei denen die UV-A und UV-B-Strahlen vom Wasser und vom Sand geblendet werden, ist der Effekt noch stärker, sodass nur zehn bis 20 Sekunden nötig sind, um das Virus unschädlich zu machen”, erläutert Mario Clerici.

“Unsere These ist, dass zusammen mit der immer höheren Anzahl von Geimpften die im Sommer stärkere Sonneneinstrahlung die Abschwächung der Pandemie in den wärmeren Monaten erklärt”, meint der Professor für Allgemeine Pathologie an der Universität Mailand.

Auf die Frage, warum es dann sowohl in Brasilien als auch in Indien im Sommer eine große Welle von Neuansteckungen gegeben hat, hat Mario Clerici eine einfache Antwort parat.

“Zunächst muss darauf hingewiesen werden, dass die Sonneneinstrahlung nicht der einzige Faktor ist und mit der Ultraviolettstrahlung nicht alles, was wir beobachten, zu erklären ist. In Indien haben nicht nur die religiösen Feste mit dem Baden im Ganges, sondern auch der Monsun mit der damit einhergehenden Verschleierung der Sonnenstrahlen durch die Wolken dazu beigetragen, die Übertragung des Virus zu fördern. Die stark ansteigende Epidemiekurve in Brasilien ist hingegen dem schlechten Krisenmanagement des Präsidenten Bolsonaro geschuldet. Wie gesagt sind die Sonnenstrahlen nur ein Faktor unter vielen. Fehlen Abstandsregeln, Masken und die Corona-Schutzimpfung fast völlig, kann auch die Ultraviolettstrahlung alleine wenig bewirken”, erklärt der wissenschaftliche Direktor der Irccs von Mailand.

In jedem Fall haben die Versuchsreihen die Wirksamkeit der Sonneneinstrahlung gegen Covid-19 bestätigt. “Die wissenschaftlichen Untersuchungen haben gezeigt, wie sich das Sonnenlicht auf das Virus auswirkt. Wenn man es nicht dem Sonnenlicht aussetzt, infiziert das Virus die Zellen, wenn man es dem Sonnenlicht aussetzt, zerstört man es”, so Mario Clerici.

“Die Astrophysiker haben unter einer Laborabzugshaube eine kleine Maschine aufgestellt, mit der sich die verschiedenen Bestandteile der Ultraviolettstrahlung – UV-A, UV-B und UV-C – einzeln erzeugen lassen. Anschließend haben wir abwechselnd UV-A, UV-B und UV-C-Strahlung auf mit Coronaviren versetzen Lungenzellen einwirken lassen. Zuerst haben wir für dieses Experiment eine sehr hohe Virendosis verwendet. Um die klinische Bedeutung auszuloten, haben wir anschließend die Dosis auf eine Menge herabgesetzt, wie sie bei einem Patienten, der an einer schweren Covid-19-Krankheit leidet, zu finden ist. Es ist in der Tat so gewesen, dass innerhalb weniger Sekunden die Virusdosis, die im Normalfall einen schweren Krankheitsverlauf verursacht, inaktiviert worden ist”, schildert der Forscher die Untersuchungsreihe.

Mario Clerici fügt hinzu, dass dieses Forschungsergebnis viele praktische Anwendungsmöglichkeiten eröffnen könnte. Normale Solarlampen, die UV-A und UV-B-Strahlen erzeugen, könnten beispielsweise dazu dienen, Räume und Gegenstände dauerhaft zu sterilisieren. Diese Möglichkeit könnte auch für die Luft, die in großen Gebäudeklimaanlagen zirkuliert, genutzt werden.

In jedem Fall scheint aber festzustehen, dass dank der Sonneneinstrahlung bei genügendem Abstand im Freien – und dabei besonders am Meer oder auf dem Berg – kaum eine Gefahr besteht, sich mit SARS-CoV-2 anzustecken.