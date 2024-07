Sophia Loren gratuliert Giorgio Armani mit Liebeserklärung

Von: APA/dpa

Die italienische Filmdiva Sophia Loren (89) hat dem befreundeten Modemacher Giorgio Armani mit einer Liebeserklärung zu dessen 90. Geburtstag gratuliert. “Mein Giorgio, heute bist du 90 Jahre alt, aber dein kreatives Genie macht dich alterslos”, heißt es in einem Schreiben, das die italienische Nachrichtenagentur Ansa verbreitete.

“Jahr für Jahr schreitet das Leben unaufhaltsam voran. Aber das Licht in deinen Augen wird für immer leuchten, und das Feuer deiner Leidenschaft wird nie erlöschen. Ganz gleich, wie alt wir sind. Egal, wie viel Zeit vergeht. Ich liebe dich so sehr, Sophia.”

Loren gehört seit Jahrzehnten zu Italiens bekanntesten Schauspielerinnen. Am 20. September wird sie selbst 90 Jahre alt. Zu ihren bekanntesten Filmen gehören “Hochzeit auf Italienisch” und die Hollywood-Komödie “Hausboot”. Für die Hauptrolle in “Und dennoch leben sie” erhielt sie einen Oscar. Im vergangenen Herbst musste sie nach einem Sturz an der Hüfte operiert werden.