Spalletti hört nach Montag als Italiens Teamchef auf

Von: APA/sda/dpa

Luciano Spalletti wird am Montag zum letzten Mal die italienische Fußball-Nationalmannschaft als Trainer betreuen. Der 66-Jährige kündigte einen Tag vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Moldau seine Absetzung an. “Ich habe am Samstag mit dem Verbandspräsidenten (Gabriele Gravina) diskutiert, und er hat mir mitgeteilt, dass ich von meinen Aufgaben entbunden werde”, sagte Spalletti. “Es tut mir leid. Ich wäre lieber geblieben und hätte versucht, die Dinge zu ändern.”

Nach dem Spiel werde er sein Okay geben, den Vertrag aufzulösen. “Das bin ich dem Verband schuldig, der mich immer unterstützt hat, auch wenn die Ergebnisse ausblieben.” Spalletti, der im September 2023 die Nachfolge von Roberto Mancini angetreten hatte, hatte am Freitag mit der “Squadra Azzurra” mit dem 0:3 in Norwegen einen Fehlstart in die WM-Qualifikation hingelegt und war daraufhin stark kritisiert worden.

Bereits nach der Europameisterschaft im letzten Sommer mit dem Achtelfinal-Out gegen die Schweiz war Spalletti unter Druck geraten, aber im Amt bestätigt worden. Als Nachfolger wird unter anderen Claudio Ranieri gehandelt. Der 73-Jährige trainierte in der vergangenen Saison die AS Roma erfolgreich, wollte aber eigentlich einen Schlussstrich unter seine lange Karriere ziehen.