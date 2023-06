Staatsrat verschont vorerst Problembären JJ4 und MJ5

Trient – Der Staatsrat in Rom hat in der Frage, ob die beiden Trentiner Problembären JJ4 und MJ5 entnommen werden dürfen, einen weiteren Aufschub der Entscheidung verfügt. Eigentlich sollte am 27. Juni Klarheit herrschen, doch nun sind die beiden Bären, von denen JJ4 im Bärengehege in Casteller ist, bis zum 13. Juli sicher.

Wie Alto Adige online berichtet, teilt das die Tierschutzorganisation LNDC Animal Protection mit. Demnach habe der Staatsrat akzeptiert, die Rekurse gegen die Beschlüsse des Verwaltungsgerichts Trient zu prüfen.

Die Tierschutzorganisationen verfolgen dabei ein Ziel: Sie wollen die Zeit maximal ausreizen und einen Aufschub bis zum 14. Dezember erwirken, bis das Verwaltungsgericht Trient zu den Rekursen äußert.

Am Ende spielt sich ein juristisches Armdrücken zwischen der Provinz Trient und den teils militant agierenden Tierschützern ab.