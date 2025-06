Starparade in Venedig zu Hochzeitsfeier Bezos-Sánchez

Von: apa

US-Milliardär Jeff Bezos und seine Verlobte Lauren Sánchez geben sich am Freitag in Venedig das Jawort. Die Feierlichkeiten finden auf der Insel San Giorgio Maggiore in der Lagune von Venedig statt, in einem exklusiven Ambiente – abgeschirmt von den Augen der Öffentlichkeit. Am Abend machten sich Bezos und Sánchez getrennt auf Wasserbooten auf den Weg zur Insel San Giorgio in der Lagune. Dort wollen sich die beiden, streng abgeschirmt von der Öffentlichkeit, das Jawort geben.

In den Räumlichkeiten der Stiftung Cini auf der Insel San Giorgio erreicht die dreitägige Hochzeit des Jahres somit ihren Höhepunkt. Ganz nach Hochzeitsbrauch verließ Lauren Sánchez das Luxushotel Aman, in dem das Paar während der Hochzeitsfeier wohnt, deutlich früher als Bezos. Dabei trug sie ein weißes Kleid und ein gleichfarbiges Kopftuch. 27 Outfit soll sie während der dreitägigen Feierlichkeiten tragen. Das Brautkleid wurde vom Stardesigner Oscar De La Renta für sie kreiert.

Paar wird auf Insel San Giorgio Eheringe tauschen

Während die formale Eheschließung angeblich schon vor einiger Zeit jenseits des Atlantiks erfolgt ist, wollen der drittreichsten Mann der Welt und die Fernsehmoderatorin vor 200 prominente Gäste ihre Eheringe tauschen. Dabei dürfte es sich um Ringe im absoluten Luxussegment handeln, wenn man bedenkt, dass allein der Verlobungsring der neuen Mrs. Bezos – ein 30-karätiger rosa Diamant – mit über drei Millionen Euro bewertet wird. Klatschportale berichten, Jeff Bezos habe inzwischen seiner Frau als Zeichen seiner Liebe auch noch eine Diamantenkette von noch höherem Wert geschenkt.

Gast auf dem Fest auf der Insel vor dem Markusplatz ist Microsoft-Gründer Bill Gates, der laut Medienberichten im St. Regis Venice, einem Luxushotel am Canal Grande, residiert. In demselben Hotel sind auch Ivanka Trump, Tochter des US-Präsidenten Donald Trump, und ihre Familie, sowie Königin Rania von Jordanien untergebracht. Weitere Stars wurden in Venedig gesichtet, darunter Moderatorin Oprah Winfrey und Schauspieler Leonardo DiCaprio. It-Girl Khloe Kardashian wurde beim Shopping mit ihrer Mutter Kris Jenner fotografiert.

Sternekoch Mellino entwarf das Menü

Laut der Mailänder Tageszeitung “Corriere della Sera” wurde das Hochzeitsbankett vom Sternekoch Fabrizio Mellino aus dem Restaurant “Quattro Passi” in Nerano nahe Neapel ausgerichtet. Zu den Spezialitäten gehörten “Spaghetti alla Nerano”, ein traditionelles Gericht aus frittierten Zucchini und Provolone del Monaco, einem typischen Käse aus der Nähe von Neapel. Das Dessertbuffet wurde vom bekannten Konditor Sal De Riso an der Amalfiküste geliefert. Er bereitete rund 1.000 Portionen feinstes Mini-Gebäck, Desserts im Glas und Ricotta-Törtchen vor, berichtete das Blatt. Die Hochzeitstorte wurde vom weltberühmten französischen Konditor Cédric Grolet gestaltet – bekannt für seine spektakulären und kunstvollen Kreationen.

Die erste Party des Bezos-Paares fand am Donnerstagabend in der streng abgeschirmten Klosterkirche Madonna dell’Orto im venezianischen Stadtteil Cannaregio statt. Das Paar kam mit einem Wassertaxi vom Luxushotel Aman, in dem es wohnt, und wurde am Bootsanleger von wartenden Touristen begrüßt. Für die Paparazzi gaben sich die beiden einen Kuss. Der 61-jährige Bezos trug einen dunklen Anzug mit hellblauem Hemd ohne Krawatte. Die 55-jährige Lauren Sánchez erschien in einem goldfarbenen, taillierten Kleid mit sehr tiefem Ausschnitt. Anschließend begaben sich die beiden unter hohem Sicherheitsaufgebot – und abgeschirmt vor Fotografen – zur exklusiven Feier.

Hochzeitsfeier wurde von Protesten begleitet

Die Hochzeitsfeier wurde von Protesten begleitet. Einige Aktivistinnen und Aktivisten der Gruppe “No Space for Bezos” protestierten am Freitagvormittag mit einer Laserprojektion auf dem Glockenturm des Markusdoms gegen die prunkvolle Hochzeit. An der Turmfassade wurden unter anderem ein stilisierter Kopf des Amazon-Gründers sowie die Schriftzüge “Fck Bzs” und “No Space 4 Bezos” sichtbar gemacht. Eine weitere Protestaktion wurde für Samstag angekündigt. Ein Demonstrationszug soll um 17.00 Uhr am Bahnhof Santa Lucia starten – erwartet werden Teilnehmende aus dem gesamten Nordosten Italiens.

Als Reaktion auf die Kritik an seiner Luxushochzeit kündigte Bezos eine Spende in Höhe von drei Millionen Euro zugunsten von Institutionen an, die sich dem Schutz Venedigs widmen, darunter das UNESCO-Büro der Stadt. Die Kosten der Hochzeit werden auf mindestens zehn Millionen US-Dollar (8,55 Millionen Euro) geschätzt. Italiens Kulturministerin Daniela Santanchè bezifferte den positiven wirtschaftlichen Gesamteffekt der Hochzeit auf 950 Millionen Euro. Die Hochzeit werde auf entscheidende Weise zur Belebung des Tourismus im gehobenen Segment beitragen, argumentierte die Ministerin.

Eine große Abschlussparty folgt am Samstagabend auf einem ehemaligen Werftgelände im Arsenale-Viertel, einem historischen Areal aus der Blütezeit der Republik Venedig. Der ursprünglich vorgesehene Veranstaltungsort, die “Scuola Grande della Misericordia”, wurde aus Sicherheitsgründen verworfen. Im Arsenal ist offenbar ein spektakulärer Hochzeitsball geplant. Laut Gerüchten zählen Lady Gaga, Elton John und Matteo Bocelli, Sohn von Startenor Andrea Bocelli und selber Sänger, zu den geladenen Künstlerinnen und Künstlern. Das Event soll exklusiv und streng abgeschirmt sein. Für die Feierlichkeiten sollen für Sánchez nicht weniger als 27 Outfits bereitliegen.

Großevent ist eigentlich nur Formsache

Doch das Großevent ist eigentlich nur Formsache. Berichten zufolge sind Bezos und Sánchez schon längst verheiratet. Das US-Nachrichtenportal “Pagesix.com” berichtet, dass das Paar bereits vor seiner aufwendigen Zeremonie auf der Insel San Giorgio Maggiore legal verheiratet worden sei. Das erklärt, warum Bezos und Sánchez sich nicht für die Trauung in Venedig offiziell angemeldet haben. Dass keine Registrierung für eine Hochzeit vorliegt, haben Beamte der Stadt gegenüber italienischen Medien bestätigt.

Die Feierlichkeiten drohen von extremen Wetterschwankungen überschattet zu werden. Die Party am Donnerstagabend wurde von einem heftigen Wolkenbruch gestört. Der plötzliche Regen zwang die prominenten Gäste zu einer überstürzten Flucht in Wassertaxis. Inzwischen gibt es eine Hitzewarnung für Venedig, wo Temperaturen von mehr als 30 Grad gemessen wurden. Das italienische Gesundheitsministerium empfahl Einheimischen wie Besuchern, größere körperliche Anstrengungen in der Lagunenstadt zu vermeiden.