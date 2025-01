Suche nach vermisstem Bergsteiger läuft weiter

Bergretter in der Adamello-Gruppe im Einsatz

Trient – Bergretter im Trentino haben die Suche nach Aziz Ziriat in der Adamello-Gruppe wieder aufgenommen. Bekanntlich wird der junge Brite seit 1. Jänner vermisst.

Über 50 Rettungskräfte wurden mit dem Hubschrauber ins Bergmassiv transportiert Erst am vergangenen Mittwoch war der Leichnam seines Begleiters Samuel Harris geborgen worden.

Die beiden Engländer im Alter von 36 und 35 Jahren wollten ihren Weihnachtsurlaub in den Bergen in Norditalien verbringen. Als sie ihren Rückflug in die Heimat nicht angetreten sind, schlugen Angehörige Alarm.

Am Samstag haben die Bergretter die Zone bei der Südwand vom Carè Alto auf einer Höhe von 2.400 Metern abgesucht. Dabei wurden mehrere Gegenstände entdeckt, die Aziz Ziriat gehören – unter anderem die Schutzhülle seines Handys und ein Mitgliedsausweis.

Am heutigen Sonntag haben die Suchmannschaften vor, mit Schaufeln im Schnee zu graben und den Suchradius im Vergleich zu Samstag zu erweitern. Auch eine Hundestaffel der Bergrettung steht im Einsatz.

Insgesamt waren bislang rund 140 Personen an der Suchaktion nach den beiden Vermissten beteiligt. Neben der Berg- und Höhlenrettung standen auch Bergretter der Finanzpolizei und Vertreter der Feuerwehr im Einsatz. Rund 110 Personen beteiligten sich an der Suche direkt im Bergmassiv, die sich im Turnusdienst abgewechseln.

Es besteht kaum noch Hoffnung, den jungen Mann lebend zu finden.