Tierärztin [25] aus dem Trentino von Rind erdrückt – tot

Rovereto/Verona – Eine junge Tierärztin aus der Provinz Trient ist bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen. Die 25-jährige Chiara Santoli aus Rovereto ist in einem Stall in Custoza in der Provinz Verona von einem Rind erdrückt worden. Sie war gerade dabei, das Tier zu untersuchen.

Carabinieri und das Arbeitsinspektorat haben die Ermittlungen aufgenommen, um den Unfallhergang zu rekonstruieren.

Die 25-Jährige, die gerade am Beginn ihrer Berufslaufbahn stand, kam nach einer unerwarteten Bewegung des Rinds zu Sturz und wurde dann erdrückt. Dabei erlitt sie ein Schädeltrauma sowie ein Thoraxtrauma. Diese Verletzungen waren tödlich. Die alarmierten Rettungskräfte konnten nur mehr den Tod der 25-Jährigen feststellen.

Auf einer Baustelle in Arco im Trentino ist am Donnerstagnachmittag hingegen ein 56-jähriger Arbeiter tödlich verunglückt. Der Mann ist von einem Haus rund zehn Meter in die Tiefe gestürzt und noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlegen.