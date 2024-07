Tod nach Überdosis: Polizei schnappt mutmaßlichen Dealer

Donia Salhi [27] in Trient am 5. Juli leblos aufgefunden

Von: mk

Trient – Nach dem Tod einer jungen Frau in Trient an einer Überdosis haben die Ermittler jenen Mann festgenommen, der ihr die tödliche Menge an Heroin verkauft haben soll.

Der Ermittlungsrichter Marco Tamburrino hat die Fesntahme bestätigt. Passanten hatten am 5. Juli den leblosen Körper von Donia Salhi, einer 27-Jährigen mit marokkanischen Wurzeln, unter einer Straßenüberführung in Trient entdeckt.

Bei dem mutmaßlichen Dealer, der identifiziert wurde, handelt es sich um Hamdi Elkhammesi. Gemeinsam mit fünf weiteren Obdachlosen soll er den Handel mit illegalen Drogen in der Gegend um die „Piazza della Portela“ beherrscht haben.

Der Mann muss sich nun wegen Mordes und unterlassener Hilfeleistung vor Gericht verantworten.

Die Polizei ermittelt gegen die Gruppe bereits seit Februar. Dabei wurden zahlreiche Fälle von dokumentiert, die den Verkauf von Haschisch, Kokain und Heroin belegen.