Tod von Bärin F36: Tierschützer im Trentino auf den Barrikaden

Trient/Sella Giudicarie – Im Trentino ist am Donnerstagmorgen der Kadaver von Bärin F36 aufgefunden worden, nachdem der “Todessensor” am Halsband der Bärin angeschlagen hatte. Das teilt die Provinz Trient in einer Pressemitteilung mit.

Die Bärin war im Sommer bei zwei Vorfällen negativ aufgefallen und daher wurde von Landeshauptmann Maurizio Fugatti eine Entnahme angeordnet. Das Verwaltungsgericht Trient hatte diese Entscheidung auf Antrag von Tierschutzverbänden ausgesetzt. Nun hat sich die Sache von alleine geregelt.

Die Forstbehörde hat die Überretste von F36 heute aus unwegsamem Gelände im Bondonetal geborgen. Die genaue Todesursache ist Gegenstand einer Untersuchung.

Tierschutzorganisationen sind seit der Nachricht vom Tod der Bärin in Alarmbereitschaft. Sie vermuten Wilderei als Ursache für den Tod und machen dafür – sollte sich das bestätigen – die Politik der Landesregierung verantwortlich. Der Tierschutzverein Oipa fordert, bei der Autopsie einen eigenen Gutachter stellen zu dürfen.

Nach einer ersten Untersuchung konnten keine äußerlichen Verletzungen am Kadaver von F36 festgestellt werden.