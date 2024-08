Todesangst auf dem Gardasee

Von: luk

Moniga del Garda – Wasser und Wind sind Elemente, die bei ungünstigen Bedingungen eine Gefahr in sich bergen. Dies mussten auch zwei Urlauber aus Deutschland am Montag erfahren: Ihr Katamaran ist auf unruhigem Wasser gekentert. Die beiden Touristen stürzten ins Wasser. Die beiden Deutschen, im Alter von 45 und 50 Jahren, wurden schließlich von der Küstenwache gerettet.

Der Notruf wurde von einer deutschen Touristin ausgelöst, die von der Küste in Moniga del Garda aus das gekenterte Boot durch ihr Fernglas bemerkte. Aufgrund der Höhe der Wellen verlor sie das Boot jedoch aus den Augen. Die Leitstelle der Küstenwache in Salò reagierte umgehend und entsandte das Einsatzboot GC B 98, das während der Sommermonate in Desenzano stationiert ist. Nach etwa 40 Minuten Suche konnten die zwei erschöpften Touristen schließlich rund anderthalb Kilometer nordwestlich von Sirmione gerettet werden.

Der Katamaran, der umgekippt und kurz vor dem Sinken war, wurde als treibendes Wrack zurückgelassen und durch ein Seefahrt-Warnsignal der Küstenwache markiert. Die beiden geretteten deutschen Urlauber wurden sicher an Land gebracht und benötigten keine medizinische Versorgung, berichtet Corriere Brescia.

Die Küstenwache warnt dringend davor, bei widrigen Wetterbedingungen wie starkem Wind, Regen oder unruhigem See Bootsfahrten, Badeausflüge oder Wassersportaktivitäten zu unternehmen. Es wird empfohlen, vorab stets die Wettervorhersagen zu überprüfen und ein Smartphone in einer wasserdichten Hülle mitzuführen, um im Notfall über den Notruf 112 Hilfe rufen zu können.