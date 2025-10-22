Tödlicher Arbeitsunfall in Borgo Valsugana

Von: Ivd

Borgo – Im Suganertal hat sich ein schwerer Arbeitsunfall ereignet: Ein 46-jähriger Lkw-Fahrer aus Slowenien kam in einem Stahlwerk ums Leben, nachdem er von einem Bagger überrollt wurde. Die Behörden ermitteln die genauen Umstände der Tragödie.

Der Unfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden auf dem Betriebsgelände eines Stahlwerks in Borgo Valsugana. Das Opfer war als Fahrer für ein externes Transportunternehmen tätig, das den Betrieb mit Eisenmaterialien beliefert. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Mann seinen Lastwagen im Entladebereich verlassen – aus bislang ungeklärten Gründen.

In diesem Bereich des Werks werden die angelieferten Materialien von schweren Baumaschinen sortiert und umgeschichtet. Ein Bagger war dort gerade im Einsatz, als es zu dem verhängnisvollen Zusammenstoß kam. Der 46-Jährige bewegte sich zu diesem Zeitpunkt in einer Zone, die eigentlich für Fußgänger gesperrt ist. Die Maschine erfasste ihn und überrollte ihn. Für den Slowenen kam jede Hilfe zu spät.

Warum der erfahrene Berufskraftfahrer sein Fahrzeug verließ und sich in den Gefahrenbereich begab, ist derzeit Gegenstand intensiver Ermittlungen. Vor Ort sind die Carabinieri der Kompanie Borgo Valsugana sowie Inspektoren der Uopsal eingetroffen, jener Behörde, die in der Provinz Trient für Arbeitssicherheit und Prävention zuständig ist. Sie sichern Spuren und befragen Zeugen, um den genauen Hergang des Unfalls zu rekonstruieren.

Der tragische Vorfall reiht sich ein in eine Serie von Arbeitsunfällen, die Italien seit Jahresbeginn erschüttern. Immer wieder kommt es in Industriebetrieben und auf Baustellen zu tödlichen Zwischenfällen, die Fragen nach der Einhaltung von Sicherheitsstandards aufwerfen.