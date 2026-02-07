Aktuelle Seite: Home > Italien > Tödlicher Zwischenfall am Bahnhof Mori
Zugverkehr auf Brennerlinie unterbrochen

Tödlicher Zwischenfall am Bahnhof Mori

Samstag, 07. Februar 2026 | 11:54 Uhr
Von: luk

Mori – Ein tragischer Eisenbahnunfall hat sich am Samstagvormittag am Bahnhof von Mori im Trentino ereignet. Eine älterePerson kam ums Leben, nachdem sie gegen 10.00 Uhr von einem durchfahrenden Frecciarossa-Zug erfasst wurde, der in Richtung Trient unterwegs war.

Rettungskräfte waren umgehend vor Ort, ebenso ein Notarzthubschrauber mit einem medizinischen Einsatzteam. Der Hubschrauber musste jedoch kurze Zeit später ohne Patienten wieder abheben, da für die betroffene Person jede Hilfe zu spät kam.

Um die Rettungsmaßnahmen und die notwendigen Ermittlungen durchzuführen, wurde der Bahnverkehr auf der Strecke vorübergehend eingestellt. Dies führte zu teils erheblichen Verspätungen sowie zu möglichen Zugausfällen entlang der gesamten Brennerlinie. Auch der Schnellzug, der in den Vorfall verwickelt war, wurde angehalten.

Die genauen Umstände des Unglücks werden derzeit von den zuständigen Behörden untersucht.

© 2026 First Avenue GmbH
 