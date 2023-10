Tornados fegen über Italien

Piombino/Sondrio – Während sich das Wetter am heutigen Wahlsonntag in Südtirol von seiner freundlichen Seite zeigt, haben in Italien vor allem am Samstag Unwetter gewütet. Bei Sondrio hat die Polizei den Bartesaghi-Park schließen lassen, weil man befürchtete, dass der Fluss Adda über die Ufer tritt. In Piuro in derselben Provinz deckte sogar ein Tornado am Samstag zahlreiche Hausdächer ab. Auch im Friaul wurden Windgeschwindigkeiten von 146 Stundenkilometern gemessen. Am meisten Aufsehen erregt hat allerdings eine Wasserhose.

Während in der Hafenstadt Livorno ein Tornado tobte, entwickelte sich ein weiterer beeindruckender Wirbelwind am Samstagnachmittag. Diesmal traf es die Hafenstadt Piombino, die sich ebenfalls in der Toskana befindet.

Auf Aufnahmen ragt eine gewaltige Wassersäule in den Himmel. Als „wahre Trompete“ bezeichnete Riccardo Pucini den Luftwirbel, der auch auf der Facebookseite Tornado in Italia zu sehen ist.

„Große Seetrompete in der Nähe von Piombino vor ein paar Minuten“, hieß es auf dem Account, der nach eigenen Angaben seit 2014 wissenschaftliche Arbeit im Bereich Meteorologie und extreme Wetterphänomene leistet.

Italienischen Medienberichten zufolge konnten viele Menschen gegen 15.00 Uhr das Naturereignis gut vom Strand von Calamoresca aus beobachten. Glücklicherweise blieb die Wasserhose auf dem Meer und traf nicht auf Land.

Die Unwetter in Italien haben trotzdem deutlich Spuren hinterlassen. Bäume sind umgestürzt und Straßen wurden überflutet. Nach einer kurzen Verschnaufpause am Sonntag rechnet der italienische Wetterdienst ilmeteo.it ab Dienstag erneut mit Störungen und viel Regen in Italien.