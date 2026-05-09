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Kleinbus versinkt im Kanal

Tragisch: Drei Tote bei Venedig

Samstag, 09. Mai 2026 | 10:30 Uhr
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Vigili del Fuoco
SchriftgrÃ¶ÃŸe

Von: AP

Chioggia – Ein Arbeitsunfall der tragischsten Art: Ein Samstagmorgen in Cà Lino di Chioggia, nahe Venedig, endete für drei Menschen tödlich. Kurz nach 6.30 Uhr meldete ein Anrainer ein teilweise im Wasser versinkendes Fahrzeug – ein Kleinbus mit neun ausländischen Arbeitskräften war aus noch ungeklärter Ursache in einen Kanal gestürzt.

Sechs Insassen konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und ans Ufer retten. Drei weitere Männer blieben im Inneren des umgestürzten Minivans eingeschlossen. Trotz des sofortigen Großeinsatzes kamen sie ums Leben.

Die Feuerwehren aus Chioggia und Cavarzere, die Tauchereinheit aus Venedig sowie ein Kranfahrzeug aus Mestre bargen das Wrack schließlich aus dem Kanal. Auch der Rettungsdienst und die Carabinieri waren mit einem starken Aufgebot vor Ort.

Die genaue Unfallursache ist bislang ungeklärt. Die Ermittlungen laufen.

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