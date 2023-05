Tragischer Tod an der Traumküste

Rio de Janeiro – Marco Nastasi (37) aus Mezzolombardo im Trentino ist an der Küste von Barra da Tijuca bei Rio de Janeiro ertrunken. Der junge Mann hatte seinen Lebensmittelpunkt in Medellin in Kolumbien und befand sich aus Urlaubsgründen in Brasilien, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa.

Ersten Erkenntnissen zufolge ging der Trentiner ins Wasser, hatte dann aber Probleme, zurück ans Ufer zu kommen. In diesen Tagen ist das Meer in dem Gebiet vor Rio de Janeiro äußerst bewegt und starke Strömungen herrschen vor. Es gab eine dementsprechende Warnung von offizieller Stelle.

Nastasi wurde von den Rettungskräften mittels Hubschrauber noch lebend geborgen. Auf dem Weg ins Krankenhaus erlag er dann einem Herzinfarkt. Seine Leichnam soll nach Italien überführt werden.

Er hinterlässt eine Frau und eine zehnjährige Tochter. In Medellin führte er eine Investmentfirma.