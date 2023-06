Trentino: Erneut Bärenkadaver entdeckt

Cavedago – In der Provinz Trient ist erneut ein Bärenkadaver entdeckt worden. Der Fund wurde von einem Wanderer in den Wäldern von Cavedago am Paganella gemacht und gemeldet. Am Samstagvormittag stieg Personal der Forstbehörde auf, um den toten Bären zu bergen.

Bei dem Tier handelt es sich laut Nachrichtenagentur Ansa um ein männliches Jungtier. Er soll seit einigen Tagen tot sein.

Sein Kadaver wurde zur weiteren Untersuchung ans Institut für Tierseuchenbekämpfung Venetien überstellt, dass vor allem die Identität des Tieres herausfinden soll.