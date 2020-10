Trient sagt Christkindlmärke ab

Trient – In Trient findet in diesem Jahr kein Christkindlmarkt statt. Diese Entscheidung hat Bürgermeister Franco Ianeselli laut L’Adige heute bekanntgegeben.

Für den erst vor rund einem Monat gewählten ersten Bürger der Hauptstadt der Provinz Trient ist das Ansteckungsrisiko zu groß. Es könnte zu Menschenansammlungen kommen und auch Besucher von außerhalb seien ein zusätzliches Risiko.

In Südtirol wird die Landesregierung am Dienstag darüber entscheiden, ob die Christkindlmärkte heuer stattfinden, und falls ja in welcher Form.

Vorab hat sich Bozens Bürgermeister Renzo Caramaschi bereits skeptisch gezeigt.